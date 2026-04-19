Български лайфстайл личности, които влязоха в политиката, никак не са малко. Лесно ли е да се замени сцената с банките в Народното събрание? Този списък ще ви изненада.

Кои български звезди станаха политици

Стефан Данаилов

Едва ли има българин, който да не е запознат с грандиозната кариера и живота на Стефан Данаилов. Той беше актьор с над 150 роли в киното, театъра и телевизията и дългогодишен преподавател по актьорско майсторство в НАТФИЗ. Наричан е още Ламбо, Мастъра, Бате Серго, Майор Деянов.

Наред с кариерата си в киното и театъра, той има ярки изяви в политиката. Член е на БКП от 1975 г. В периода 2005 – 2009 г. е министър на културата. Избиран е за народен представител в XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII и XLIV Народно събрание.

Калин Вельов

Калин Вельов е български певец и барабанист. На 10 години става барабанист на детската група "Пим-Пам“. Той е първият барабанист на популярната джаз фюжън група "Акага“. Свири в група "Медикус“, а след това и с Дони и Момчил. Бил е част и от "Ку-Ку Бенд“.

От 2017 г. до 2020 г. е съветник на министъра на културата. През юни 2020 г. е избран за народен представител в 44-то Народно събрание и е член на Комисията по култура и на Комисията по младежта и спорта. Назначен е на поста на зам.-министър на културата от служебния премиер Димитър Главчев.

Споделя, че не е срещнал подкрепа от гилдията си и затова като депутат ще се фокусира не само върху културата. В първия си работен ден като зам.-министър обявява, че ще продължи с музиката независимо от новото си амплоа. По-късно напуска поста.

Слави Трифонов

Станислав Трифонов, по-известен като Слави Трифонов, е български певец, музикант, телевизионен водещ, шоумен, продуцент. Впоследствие става и политик.

В последното телевизионно предаване на "Шоуто на Слави“ през 2019 г., на което Трифонов е водещ дълги години, обявява политическия си проект "Няма такава държава“, преименуван по-късно на "Има такъв народ“. На изборите през април 2021 г. е избран за народен представител в 45-ото Народно събрание.

Нона Йотова

Нона Йотова е певица, актриса и тв водеща. Най-позната е с музикалното си творчество, като има издадени 8 студийни албума. През 1991 г. завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ и участва в много постановки в Театър "Българска армия“, "Възраждане“, Театър 199 и Свободен театър.

През март 2017 г. е избрана за народен представител в XLIV Народно събрание от гражданската листа на БСП, от 24-ти многомандатен избирателен район – София.

Етиен Леви

Най-известен като солист на вокална група "Трик“, но музикалната му кариера се развива в много и разнопосочни направления. От 7-годишна възраст свири на пиано. Завършва Българската държавна консерватория със специалност естрадно пеене и втора специалност – пиано. Участвал е в многобройни забавни програми, концерти, телевизионни снимки, радиопредавания и интервюта, ревю спектакли.

През юни 2024 е избран за народен представител от партия "Величие“.

Светослав Витков

Светослав Витков, още известен като Светльо Витков или само Светльо от "Хиподил“, e вокалист на групите "Хиподил“ и Светльо & The Legends. Пише всички текстове в албумите на "Хиподил“, изявява се и като тв водещ. Не толкова известен факт от биографията му е, че се занимава с карате от 1985 г. Има черен колан, а от 1994 г. е карате инструктор на деца и възрастни.

В телевизионно интервю през 2011 г. Светослав Витков заявява, че би се кандидатирал за президент. Инициативен комитет го издига за кандидат-президент на Република България на 17 септември 2011 г. През март 2013 г. той създава политическа партия "Глас народен“, която участва в предсрочните парламентарни избори. Партията успява да мине границата от 1% и двата пъти. На президентските избори през 2016 г. Светослав Витков се кандидатира за президент в двойка с Иван Велков.

Венци Мицов

Венцислав Емилов Мицов, популярен като Венци Мицов, е български музикант и политик. От 1993 до 2004 година е клавирист на група "Хиподил“, а от 2006 до 2012 – на групата "Светльо & The Legends“.

От октомври 2015 година е общински съветник в Столичния общински съвет, като представител на партия Глас народен и на "Политическа група 5“; заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество. През 2019 година Венцислав Мицов претърпява неуспех като кандидат за общински съветник и напуска политиката.

От 2021 г. заема академичната длъжност "асистент“ в катедра "Музика“ на Факултета по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски".

Весела Лечева

Весела Лечева е може би най-яркият пример за присъствието на спорта в политиката у нас. Оглавявала е Държавната агенция за младежта и спорта в периода (2005-2009 г.).

Тя е и служебен министър на младежта и спорта в първото и второто служебно правителство на Гълъб Донев. Депутат е в 39-ото, 40-ото и 45-ото Народно събрание от гражданската квота на БСП.

Христо Петров - Ицо Хазарта

Може би един от най-ярките примери за известен българин от шоубизнеса, който се впуска стремглаво в политиката. Рап изпълнителят е член и един от основателите на група "Ъпсурт“. Автор е на повечето текстове на хип-хоп групата.

На парламентарните избори през ноември 2021 г. е избран за народен представител в XLVII Народно събрание от листата на коалиция "Продължаваме промяната“. Евродепутат за мандат 2024 - 2029 година.

Елисавета Белобрадова - Козилата

Следва право в Софийския университет, профил международни правни отношения, има специализация в университета в Кеймбридж. Съавторка е на три книжни бестселъра по темата родителство и авторка на книгата "Среща с Бесарабия“. Тя е продуцентка и участничка в най-голямото stand-up шоу в България – One Night Stand. Съосновател на родителската дигитална платформа "Майко мила“ и председател на едноименната фондация, която стои зад каузата "Оле мале“ в подкрепа на родители на деца с увреждания.

Народен представител в XLVI, XLVII и XLVIII народно събрание от "Демократична България“ и в XLIX, L и LI народно събрание от парламентарната група на коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“.

Понастоящем заема позицията на заместник-председател Комисия по демографската политика, децата и семейството и член на Комисия по образованието и науката.

Дениз Хайрула

Дениз Хайрула е участничка и финалист от първия сезон на "Ергенът". Тогава тя се бореше за сърцето на Виктор Стоянов заедно с Александра Гърдева и Виктория Капитонова. След участието си Дениз разви силна кариера на инфлуенсър. Появи се и в следващ сезон на романтичното риалити - "Ергенът: любов в рая", където се бореше за сърцето на Виктор Иванов. Двамата не успяха да развият отношенията си и след предаването претърпяха коренен обрат.

Дениз Хайрула беше кандидат за депутат на парламентарните избори през 2024 г. Кандидатира се за 23 МИР София, но не беше партиен член.

Дениз Хайрула е модел, инфлуенсър и психолог (магистър по клинична психология в НБУ). През 2018 г. е първа подгласничка в конкурса "Мис Плеймейт". Била е на корицата на списание "Playboy", а наскоро направи и свой подкаст в Youtube, който носи името "Голата истина с Дениз Хайрула". Една от най-коментираните й връзки е с бизнесмена Христо Сираков.

В интервю за ladyzone.bg споделя, че на 18-годишното си аз би дала съвет да е по-хитра, да мисли в перспектива и да не се доверява толкова лесно.