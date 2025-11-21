Анимационният филм "Невероятният свят на господин Паньол“ на едно от най-големите имена в света на европейската анимация Силвен Шоме е биографичен филм за известния френски писател, драматург и режисьор от театъра и киното Марсел Паньол. Чрез неговата история можем да проследим и развитието на френското кино, засегнато като концепция. Филмът по много интересни начини използва игралното, което всъщност са истинските материали, които имаме на истинските филми на Марсел Паньол, смесвайки ги по един много добър начин с анимационното. Филмите на Шоме се отличават със своята изключителна детайлност на персонажи и декори, които им предават невероятната уникалност. Той е от хората, чието творчество е своеобразен контрапункт на мейнстрийм статуквото. Това каза внас водещ Благой Д. Иванов аниматорът Кристиан Захариев."Шоме е един от любимите ми режисьори, които се занимават с анимация,“ посочи гостът и разказа, че това е човек, който въпреки професионалните трудности, които среща в живота си, не се отказва, а се вдъхновява, трупа опит и се превръща в изключително добър аниматор. "Учи комикс и илюстрация във Франция, но след това емигрира в Англия и се опитва да си намери работа. Работата му в различни анимационни студия като фазовчик най-вече, т.нар. inbetweener, много му е помогнало да се изгради като аниматор. Това всъщност го е накарало да се влюби в анимацията.“Дебютният му филм "Старата дама и гълъбите“ (La vieille dame et les pigeons) от 1997 г. е инспириран от носталгията му към дома. "В него се разказва за възрастна жена, която обича да храни гълъби, а един гладен господин решава, че най-интересният начин да се нахрани, е да се преоблече като гълъб, за да може тя да го храни, от което произтичат абсурдни ситуации.“ Анимацията получава множество награди от най-известните фестивали за анимационно кино в Анси, Хирошима, БАФТА и е номиниран за "Оскар“ за късометражен анимационен филм.Следващата му идея се превъплъщава в пълнометражен анимационен филм – "Трио "Белвил“ (Les Triplettes de Belleville), който има уникален начин на разказване на история, посочи Захариев. "Опитва да се държи максимално в максимата show & don't tell. Дори няма диалог – имаше една реплика в началото и една в края, която стоеше като някаква своеобразна рамка.“ В тази история се разказва за три възрастни дами, кaтo едната от тях отглежда своя внук, който се подготвя за Гран При на Франция. Филмът надгражда успеха на дебюта му и се превръща в световен феномен с иновативния и оригинален начин, по който не само разказва история, но и предава послания."Илюзионистът“ (The Illusionist) е следващият му проект и е базиран върху сценарий на легендарния Жак Тати, който се явява съществена част от филмографията на Шоме: "Той е вдъхновен от този хумор, който разчита на езика на тялото, на гега.“ Историята е за един не особено успешен илюзионист, който среща момиче, вярващо че той е истински магьосник. "Във филма с минимални реплики има доста екзистенциализъм. Има адски много хумор във филма, въпреки че бих казал, че е трагикомичен по някакъв начин.“Двамата добавиха и че Шоме е отговорен за анимационния сегмент в художествено спорния касов провал "Жокера: Лудост за двама“ от 2024 г.