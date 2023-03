Кои са големите победители в 95-та церемония по връчване на "Оскарите"

© BBC 95-та церемония по връчване на "Оскарите“ се проведе в неделя в "Долби Тиътър“, Лос Анджелис. Големият победител е филмът "Всичко навсякъде наведнъж“. Лентата, продуцирана от Даниел Куан и Даниел Шайнерт, спечели и наградите за най-добра режисура, най-добро операторско майсторство, най-добра главна женска роля, поддържащи мъжка и женска роля.



История бе написана с връчването на наградата за най-добра женска роля. Тя бе спечелена от Мишел Йео, която се превърна в първата азиатка, спечелила този приз.



Наградата за най-добра мъжка роля, пък бе спечелена от Брендън Фрейзър за участието му във филма "Китът“.



Филмът "Навални“ грабна наградата за най-добър документален филм. Така за втори път след 2019 година имаме българско участие в продукция, която печели награда "Оскар“.



Пълният списък с победителите в 95-та церемония:



Най-добър филм: "Всичко нявсякъде наведнъж“



Най-доър актьор: Брендън Фрейзър за ролята му във филма "Китът“



Най-добра главна женска роля: Мишел Йео за ролята си във филма "Всичко навсякъде наведнъж“



Най-добър режисьор: Даниел Куан и Даниле Шайнерт за лентата "Всичко навсякъде наведнъж“.



Най-добър анимационен филм: "Пинокио“, режисиран от Гийермо дел Торо



Най-добра мъжка поддържаща роля: Ки Хи Куан за ролята му във "Всичко навскъде наведнъж“



Най-добра женска поддържаща роля: Джейми Лий Къртис за ролята си във "Всичко навсякъде наведнъж“



Най-добър документален филм: "Навални“



Най-добър игрален късометражен филм: "An Irish Goodbye" от Том Беркли и Рос Уайт



Най-добро операторско майсторство: "На Западния фронт нищо ново“



Най-добър грим и прическа: "Китът“



Най-добър дизайн на костюмите: "Черната пантера: Уаканда завинаги“



Най-добър чуждоезичен игрален филм: "На Западния фронт нищо ново“



Най-добър документален късметражен филм: "Шепотите на слона“



Най-добър анимиран късометражен филм: The Boy, the Mole, the Box and the Horse



Най-добър продукционе дизайн: "На Западния фронт нищо ново“



Най-добр саундтрак: "На Западния фронт нищо ново“



Най-добри визуални ефекти: "Аватар: Природата на водата“



Най-добър оригинален сценарий: "Всичко навсякъде наведнъж“



Най-добър адаптиран сценарий: "Жените говорят“



Най-добър звук: "Топ Гън: Маверик“



Най-добра оригинална песен: NAATU NAATU от RRR



Най-добър монтаж: "Всичко навсякъде наведнъж“