Езикът се променя постоянно. През различните исторически периоди в езика ни навлизат думи с различен чужд произход. По пътя на културното влияние в българския език се появяват и много немски думи. Те навлизат в българския само по книжовен път без друг език като посредник. От немски сме взели най-много съществителни имена, които назовават конкретни предмети, свързани с техниката и бита, най-вече техническата терминология.Ето някои от най-често използваните думи от немски произход в българския език.Много от думите с немски произход завършват на “-ер", характерна немска наставка за предмети с определено предназначение, пише actualno:багербургеркелнер - от Kellnerлагерордеррайбертапицер - от Tapeziererфелдшерщендер - от Ständerр - закачалкашлосерабонамент - от Abonnementавтомат - от Automatанцуг - от Anzug, което означава “костюм"бакенбард - от Backenbartборд - от Bordборшамина - от Maschine – съоръжение, устройство и bohren - дълбаябюровагон - от Waggonвакумиране - от vakuumierenвафла - от Waffelвентил - от Ventilвинкел - от Winkelmetallгрис - от Grießгрисхалва - от Grießhalwaефрейторзала - от Saalклапа - от Klappeкренвирш - “смляно месо"курорт - от Kurortлупа - от Lupeпантоф - от Pantoffelпастет - от Pasteteфасунгфурнир - от Furnierцифра - от Zifferциферблат - от Zifferblattшайба - от Scheibeшина - от Schieneшницел - от schneiden – “режа"шнуршолшперплат - от Sperrplatteшперцшрифт - от Schriftшунка - от Schinkenщаб - от Stabщафета - от Staffelщепселшприц - от Spritze.