Езикът се променя постоянно. През различните исторически периоди в езика ни навлизат думи с различен чужд произход. По пътя на културното влияние в българския език се появяват и много немски думи. Те навлизат в българския само по книжовен път без друг език като посредник. От немски сме взели най-много съществителни имена, които назовават конкретни предмети, свързани с техниката и бита, най-вече техническата терминология.

Ето някои от най-често използваните думи от немски произход в българския език.

Много от думите с немски произход завършват на “-ер", характерна немска наставка за предмети с определено предназначение, пише actualno:

багер

бургер

келнер - от Kellner

лагер

ордер

райбер

тапицер - от Tapezierer

фелдшер

щендер - от Ständerр - закачалка

шлосер

абонамент - от Abonnement

автомат - от Automat

анцуг - от Anzug, което означава “костюм"

бакенбард - от Backenbart

борд - от Bord

боршамина - от Maschine – съоръжение, устройство и bohren - дълбая

бюро

вагон - от Waggon

вакумиране - от vakuumieren

вафла - от Waffel

вентил - от Ventil

винкел - от Winkelmetall

грис - от Grieß

грисхалва - от Grießhalwa

ефрейтор

зала - от Saal

клапа - от Klappe

кренвирш - “смляно месо"

курорт - от Kurort

лупа - от Lupe

пантоф - от Pantoffel

пастет - от Pastete

фасунг

фурнир - от Furnier

цифра  - от Ziffer

циферблат - от Zifferblatt 

шайба - от Scheibe

шина - от Schiene

шницел - от schneiden – “режа"

шнур

шол 

шперплат - от Sperrplatte

шперц

шрифт - от Schrift

шунка - от Schinken

щаб - от Stab

щафета - от Staffel

щепсел

шприц - от Spritze.