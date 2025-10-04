Иван, Стефани, Валентин или Михаела - кой ще е съквартирантът, който ще напусне Къщата на Big Brother? Това ще бъде определено на живо тази вечер от 21:00 ч. по време на студиото на Big Brother по NOVA. Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а номинираният, който събере най-малко гласове, ще се раздели с вълнуващия социален експеримент.Напрежението в най-популярната къща в България продължава да расте. В епизода тази вечер зрителите ще видят поредно спречкване между диджея Иван и бившия военен Стефанов, които се борят за вниманието на Сияна. Красивата Мина ще сподели шокиращи факти за любовния си живот, а номинираната Михаела и ексцентричната Лена ще разменят много остри реплики. Ще продължи ли бременната Стефи да прекрачва границите?В студиото на Big Brother специални гости ще бъдат култовият коментатор Георги Блажев, Тото Христов от Скандау, водещата Маги Томова и психоложката Яна Вълчанова. Те ще анализират поведението на номинираните и ще споделят експертното си мнение за ситуациите в Къщата.