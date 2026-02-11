Вкусна храна, приятна обстановка, интересни събеседници - всичко това предполага чудесно изкарване на ресторант. Изникват обаче въпроси свързани с поведението и етикета там, които могат да ни поставят в неловка ситуация. Но има някои основни правила, които ще ни спасят от конфузната ситуация.Добрият етикет и обноски са нещо, което може да се усвои дори да не ви предстои представяне във Версайския дворец. "Le bon ton" e термин, който се използва от английското висше общество в началото на 19 век като определение за добра и елегантната форма за стил и начин на живот. Никой не се е родил научен, но всеки може да стане номер едно. А докато се учите, най-важното е да не се паникьосвате и да избягвате неловките моменти. Най-лесно е просто да наблюдавате какво правят околните. А също - да продължите да четете тази статия.Дамската чанта както и телефонът са едни от аксесоарите, които дамите ползват непрекъснато. Къде обаче е тяхното място, когато става дума за обяд или вечеря в ресторант. По етикет чантата би следвало да се държи:-зад гърба-на облегалката на стола-на земятаВ България много от хората се въздържат да оставят чантата си на земята, първо от хигиенни съображения, второ - заради суеверие. Според народното поверие, ако чанта бъде оставена на земята, това е на бедност.Дамите да избягват да слагат червило, непосредствено преди хранене. Това е едно от правилата, с които дамите, които държат на красотата си, е добре да се съобразят, когато посещават ресторант. Добрият външен вид не е непременно засилено подчертания - с ярко червило, големи бижута и бурен смях на масата. Елегантната визия и добрите обноски в такава ситуация ще бъдат най-добрите ви приятели.Експертите по етикет препоръчват преди да отпиете от чашата, леко да забършете крайчеца на устните си. Това важи особено за дамите с червило. Не е добре то да остава по салфетката, затова не се минава по цялата уста, а се фиксират само краищата й.Темата е широко дискутирана и повдига много въпроси. Извън феминизма и погрешните схващания, като това, че плаща по-богатият, истината отново е в обноските и етикета. Всъщност плаща този, който е отправил поканата за обяд или вечеря, пише Ladyzone.