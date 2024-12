Коктейлът "Том и Джери" е бил любима напитка на Уорън Хардинг и е идеален за зимния сезон

© Неизбежно е да асоциираме "Том и Джери" с класическата анимация, но всъщност това е и името на традиционен коледен коктейл, особено популярен в САЩ. Той е разновидност на яйчения пунш, но с добавени бренди и ром, сервиран топъл, обикновено в чаша или купа.



За създател на "Том и Джери" се смята британският журналист Пиърс Игън. В началото на XIX век той пише книга, а след това и пиеса, озаглавена Life in London, в която главните герои носят имената Том и Джери. Твърди се, че той е измислил коктейла като начин да популяризира книгата и пиесата си.



Заслугите за рецептата на коктейла обаче си приписва и Джери Томас, смятан за бащата на съвременната миксология. И въпреки че публикува подобен коктейл в книгата си от 1862 г. How to Mix Drinks: or The Bon-Vivant's Companion, по-широко разпространена е историческата връзка на "Том и Джери" с Пиърс Игън.



Твърди се също така, че коктейлът е бил любима напитка на 29-ия американски президент Уорън Хардинг, който го е сервирал на ежегодното коледно парти за най-близките си приятели.



"Том и Джери" определено е идеален за зимния сезон. Това е една изкусителна, сгряваща, плътна и сладка напитка, характерна и с типичните коледни подправки, като индийско орехче, карамфил и бахар.



Ето как да си го приготвим по рецептата на Liquor.



Какво ни трябва



За яйчената смес



3 яйца



1/4 ч. л. крем тартар (за разбиването на белтъците)



1 ч. ч. захар



15 мл. тъмен ром



1/4 ч. л. ванилов екстракт



За коктейла



30 мл тъмен ром



30 мл бренди/коняк



прясно мляко (за допълване на чашата накрая)



индийско орехче, карамфил и бахар на прах за декорация



Какво ги правим



Първата стъпка е приготвянето на яйчената смес, като за начало отделяме белтъците и жълтъците. Белтъците разбиваме в купа с 1/4 ч. л. крем тартар, за да се получат максимално гъсти и стегнати. В друга купа разбиваме жълтъците със захарта, рома и ваниловия екстракт. Когато е готова, идва ред внимателно да комбинираме двете смеси.



След това вече може да пристъпим към "сглобяването" на коктейла. Изплакваме стъклена или керамична чаша с топла вода, за да се затопли. Изхвърляме водата и сипваме рома, брендито и една супена лъжица от яйчената смес. Допълваме чашата с топло прясно мляко и поднасяме с поръсени индийско орехче, карамфил и бахар на прах, пише lifestyle.bg.