Коледа мина, но не и щастливите поводи да се събираме със семейството на маса. Изпробвайте тази интересна северняшка рецепта, която е особено подходяща за зимните месеци.За вкуса е важно да ги приготвите заедно, чушките да са сухи.1 килограм кайма200 гр. ориз2с тръка праз лук3ск.чесънчубрицакимиончерен пипербрашно за потапяне на чушкитесололиосухи чушкилиста от кисело зелеНарязвате праз лука и го смесвате с каймата, добавята ориза и подправките. Чушките накисвате в топла вода до омекване. Напълнете чушките, отвора на всяка потопете в брашно. От зелевите листа свиите сарми. Подредете ги глинен съд, сипете 150 гр вода, добавете чесън нарязан на филийки и олио и захлупете. Печете на 200гр за 30 минути, а после още 2 часа на 150 градуса.