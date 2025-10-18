ЗАРЕЖДАНЕ...
Колко алкохол наистина може да понесе тялото ви?
В повечето страни стандартната напитка съдържа около 10-14 грама чист алкохол, което обикновено изглежда така:
- Бира: 330 мл с 5% алкохол;
- Вино: 150 мл с 12% алкохол;
- Спиртни напитки: 45 мл с 40% алкохол.
Световната здравна организация (СЗО) подчертава, че всяка консумация на алкохол носи известен риск, особено за рак и сърдечно-съдови заболявания. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, мъжете могат да пият до 2 напитки на ден, докато жените могат да пият до 1 напитка на ден.
Черният дроб е основният орган, отговорен за метаболизма на алкохола. Средно той може да преработи една стандартна напитка на час. Когато превишите тази скорост, алкохолът се натрупва в кръвния поток, централната нервна система се нарушава и преценката, координацията и времето за реакция се влошават.
Хроничната прекомерна консумация може да доведе до мастно чернодробно заболяване, алкохолен хепатит, цироза, панкреатит и увреждане на мозъка.
Дори и да не се чувствате пияни, тялото ви може да е под стрес. Предупредителните признаци включват чести махмурлуци, нарушения на съня, храносмилателни проблеми, промени в настроението или депресия и повишена толерантност (нужда от повече, за да се усети същият ефект).
Толерантността варира в зависимост от телесното тегло и състав, възрастта и пола, генетиката, лекарствата и съществуващите здравословни състояния. Например, жените обикновено имат по-малко телесна вода от мъжете, така че алкохолът се концентрира по-силно в кръвта им. Възрастните хора метаболизират алкохола по-бавно, което увеличава ефектите му, пише News18.
Някои групи трябва да се въздържат напълно от алкохол:
- Бременни жени;
- Хора с чернодробни заболявания или панкреатит,;
- Хора, възстановяващи се от зависимост;
- Деца и юноши.
Съвети за отговорно пиене:
- Знайте границите си и се придържайте към тях;
- Яжте преди пиене, за да забавите абсорбцията;
- Редувайте с вода, за да останете хидратирани;
- Избягвайте смесването с наркотици или лекарства;
- Правете редовни почивки от алкохола.
Няма универсален отговор, но умереността е ключова. Ако не сте сигурни дали навиците ви за пиене са безопасни, струва си да се консултирате с медицински специалист.
