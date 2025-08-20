ЗАРЕЖДАНЕ...
Колко безопасни са зарядните станции за електромобили всъщност?
©
Изненадващото откритие е на UCLA Fielding School of Public Health. Те са взели показания на 50 бързи зарядни станции и са ги сравнили с други места с концентрация на замърсяване. В обекта на проучването са били твърдите частици, известни като PM2.5, които са около 30 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм.
В Лос Анджелис проучването установява, че градската фонова концентрация на PM2.5 е от 7 до 8 микрограма на кубичен метър и се увеличава до около 10 до 11 по магистралите или на оживени кръстовища. Бензиностанциите са регистрирали около 12 микрограма на кубичен метър, докато бързите зарядни станции са регистрирали средно 15 и са достигали пик до 200 микрограма.
Една малка промяна в зареждането може да увеличи продажбите на EV
Учените отбелязват, че най-високата концентрация на вредните частици са засечени в захранващите шкафове на зарядните устройства, но концентрациите са спаднали "доста“ само на няколко метра разстояние. Те добавят, че "на няколкостотин метра разстояние няма забележима разлика в сравнение с фоновите нива на замърсяване“.
Д-р Юан Яо обясни, че шкафовете преобразуват електричеството от мрежата в постоянен ток, необходим за зареждане на електрически автомобили, и също така съдържат вентилатори, за да предотвратят прегряването им. Смята се, че тези вентилатори раздвижват прах и частици, замърсявайки въздуха около зарядните станции, пише CarMarket.
Новата мания в Китай е станции за смяна на батериите на EV за 100 секунди
Д-р Майкъл Джерет обясни опасностите от РМ2.5: "Тези частици са толкова малки, че могат да проникнат дълбоко в белите дробове и дори да влязат в кръвния поток – което потенциално може да доведе до сериозни проблеми като сърдечни или белодробни заболявания.“
Решението на проблема, според авторите на проучването, е добавяне на въздушни филтри към захранващите шкафове. Междувременно същите предлагат пътниците в електромобилите да стоят в колата с работеща климатична система, докато тя се зарежда. По-добрата алтернатива е да се отдалечат от станцията, което и правят повечето хора, когато зареждат.
Още от категорията
/
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
16:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.