Daily Mail.
Данните са част от специален индекс, публикуван от WeWard – приложение за ходене. Учени са анализирали калорийното съдържание на стандартни порции празнични храни и напитки, след което са го превърнали в брой крачки и време за ходене, необходими за средностатистически възрастен човек, движещ се с умерено темпо.
Сред напитките шампанското се оказва най-лесно за "изгаряне". Една чаша съдържа приблизително 90 калории, което се равнява на около 1 692 крачки или 17 минути ходене.
На второ място се нареждат виното и сайдерът. И двете напитки съдържат около 120 калории, за които са необходими приблизително 2 256 крачки, или около 23 минути разходка.
Третата позиция заема мимозата – с около 140 калории, които изискват 2 632 крачки или близо 26 минути ходене.
Дори напитките с по-високо калорийно съдържание не изискват значително повече физическа активност. Например, еспресо мартини съдържа около 160 калории, които могат да бъдат компенсирани с около 3 000 крачки – приблизително 30 минути ходене.
Горещият "тоди“, приготвен с уиски, мед, лимон и подправки, изисква 3 196 крачки или около 32 минути ходене.
Нито една от разглежданите напитки не изисква повече от 40 минути ходене, за да бъдат изгорени калориите ѝ.
Горещият шоколад е сред най-калоричните напитки в класацията, като за него са необходими около 3 647 крачки – еквивалент на 36 минути разходка.
Най-много усилия изискват егногът и бирата – съответно 3 948 и 3 910 крачки, което се равнява на около 39 минути ходене и в двата случая.
Индексът включва и анализ на празнични храни, сред които и традиционни елементи от британската коледна трапеза.
Печената пуйка се оказва най-лесна за изгаряне. Стандартна порция съдържа около 142 калории, което означава 2 858 крачки или приблизително 29 минути ходене.
Изследователите уточняват, че тези данни са базирани на определен размер на порцията, като по-големи количества биха изисквали повече движение.
Печените картофи заемат второ място с около 190 калории, които изискват 3 572 крачки или около 36 минути ходене.
Най-голямо физическо натоварване обаче изисква плънката. Една порция съдържа приблизително 356 калории и за изгарянето им са необходими 6 693 крачки или около 67 минути ходене – повече от два пъти времето, необходимо за печената пуйка.
Здравните специалисти отдавна подчертават, че увеличаването на дневния брой крачки подобрява сърдечното здраве, подпомага контрола на теглото и оказва положителен ефект върху психическото състояние. Често като ориентир се посочва цел от 10 000 крачки на ден.
По-нови научни изследвания обаче показват, че дори по-умерен подход може да има сериозни ползи.
Учени са установили, че редовна 15-минутна разходка всеки ден може значително да намали риска от сърдечни заболявания и преждевременна смърт.
Хората, които ходят последователно около 15 минути дневно, намаляват риска от ранна смърт с до 85% в сравнение с тези, които се движат само на кратки интервали от по пет минути.
Заключението на изследователите е, че умерени промени в навиците за движение, без драстично увеличаване на броя крачки, могат да доведат до реални и значими ползи за здравето.
Колко крачки са нужни, за да изгорим коледните калории?
©
Още по темата
/
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
11:57
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
Патриарх Даниил и църковната делегация пристигнаха в Истанбул за мирно посещение в Вселенската патриаршия
25.12
Още от категорията
/
Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от кутия е пълно падение"...Така ли е?
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:58 / 26.12.2025
Писателката Велина Минкова: Изкуството винаги носи в себе си няка...
15:01 / 26.12.2025
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има простр...
13:55 / 26.12.2025
Латинка Петрова: Това бе най-голямата болка на Парцалев
11:37 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.