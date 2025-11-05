Концерт на BONEY M. Xperience и KAOMA в София
Ще се насладим на мегахитовете "Daddy Cool“, "Rasputin“, "Ma Baker“, "Rivers Of Babylon“, "Bahama Mama", "Sunny“, "Lambada", "Dancando Lambada", "Melodie d'Amour", любимата на танцуващите тинейджъри и младежи "Tago Mago" и още много други.
BONEY M Xperience е групата, която популяризира музиката на легендарните BONEY M. от години. В сърцето на този невероятен концерт ще е EDNA, която в продължение на повече от 10 години е обикаляла света заедно с легендарния Боби Фарел.
BONEY M. Xperience ще ни върне и потопи във вихра на диското с невероятната музика и запленяващите ритми на BONEY M. KAOMA е една от най-обичаните, известни и популярни групи в света. Френско-бразилската формация е, известна със завладяващата си смесица от латино-поп и световна музика, доминираше класациите в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век със своите заразителни бийтове и жизнерадостни изпълнения. "Lambada“, "Dançando Lambada“ и "Mélodie d’amour“ са сред най-забележителните песни, съчетаващи латино бийтове с поп чувствителност.
Билети ще се продават от 10:00 часа на 7 ноември, петък. До 11:00 часа на 11 ноември билетите ще струват от 35 до 99 лева, след това с наближаването и до деня на събитието цените ще растат.
Залата ще е разделена на три зони:
1. ВИП зона със сервитьор и маси с високи столове
2. Правостоящи - с общи места за поставяне на чаши
3. Тераса за пушачи с ограничена видимост към сцената и изолирана от помещението на концерта. Оборудвана с отоплителни тела, маси и столове – свободен достъп за всички гости на събитието
Входът за деца до 7 годишна възраст е свободен. Лица до 17 годишна възраст могат да ползват 50% отстъпка. Всички малолетни и непълнолетни ще могат да присъстват на събитието само в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.
