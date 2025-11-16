Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, които не искаха вечерта да свършва
Първото, което направи впечатление на публиката още преди началото на концерта, беше уникалната сцена със своя модерен дизайн, 360-градусова конструкция, светлини, лазери и усещане за мащабен спектакъл. Вечерта започна с Robi, който изнесе собствен сет с характерното си присъствие и увереност. В кулминацията на неговото изпълнение на сцената се присъедини Тино и двамата заедно изпълниха хита "Налей“ — момент, който естествено повиши енергията в залата и подготви сцената за появата на Графа.
Когато Графа се появи в стилен червен костюм, залата избухна. Началото беше категорично — встъпление, което съчета едноименната песен от новия му албум "Синергия“ и тоталния хит "Невидим“. Музикантите Борислав Бояджиев – Борче, Венци Трифонов, Александър Обретенов, Денис Попстоев, TromBobby, Петър Йотов и момичетата от ЛаТиДа бяха разположени в различни части на уникалната 360-градусова сцена. Графа се движеше свободно между тях и създаваше усещане за близост с публиката във всяка част на залата.
Енергичната "Един път на един милион“ беше последвана от любими песни, сред които "Картина“, "Най-щастливият човек“, "Слънце в очите ти“, "Да“, "Вселена“, "Черен гранит“, "Идваш към мен“, "Вековна гора“, "Искам те“ — силна поредица, разкриваща искреността и силата на песните на Графа, начина, по който ги превръща в сценично преживяване и живата връзка с публиката, която му отвръща с неподправена емоция.
Специалните гости добавиха силни акценти в концерта. Първа на сцената се присъедини Дара Екимова за "Нито миг“. След нея излязоха Дони и Момчил с "Малкият принц“, които донесоха топла носталгия и бяха посрещнати с огромна обич. После се включи Jahmmi за "Causa Perduta“, а Бобо и Пе4енката внесоха своя характерен заряд с "Дим да ме няма“.
Сред важните моменти беше и благодарността към ПроКредит Банк — партньор, който стои зад големите проекти на Влади Ампов вече три години. След това вечерта продължи със "Заедно“, а Robi се върна за "Всеки от нас“ — песен, която Графа посвети на баща си, който се бори с тежко онкологично заболяване.
"Никой“, беше последната песен от концерта, но публиката продължи да аплодира бурно с онова ясно усещане, че вечерта не бива да приключва. Влади Ампов се върна и подари още три бисови изпълнения: "Ако има рай“, "Домино“ и "Давам всичко за теб“. За последната песен Графа остана сам на сцената — той, пианото и подарената от почитател роза. В средата на изпълнението даде възможност на публиката да изпее един припев и тя се справи великолепно — момент едновременно красив и запомнящ се. Междувременно той смени пианото с китара, прозвучаха още няколко рефрена и аплодисментите сложиха финал на вечерта.
Брилянтно представената музикална програма, уникалната 360-градусова сцена, впечатляващият светлинен дизайн и лазерите превърнаха концерта в цялостно и силно преживяване. Влади Ампов, музикантите и всички екипи на сцената и зад нея дадоха всичко от себе си, за да останат музиката и емоцията във фокуса на вечерта. А на излизане от залата хората бяха усмихнати, озарени и носеха топлината на вечерта със себе си.
