Корнелия Нинова отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като си пусна снимка, на която е с каубойска шапка и високи ботуши до расов кон. Това не е първата й каубойска проява онлайн. Този път фокусът беше към видимо променената й фигура. Тя изглежда значително отслабнала и и стегната, което веднага породи коментари.
Част от потребителите побързаха да я похвалят за усърдието. Други обаче се усъмниха, че промяната е твърде рязка, за да е само от тренировки. Възможно ли е Корнелия да е използвала "Оземпик", чрез който бързо се свалят килограми.
Новата й визия и активността в социалните мрежи явно са част от стратегия за набиране на популярност за бъдещи избори, пише Ретро.
Корнелия Нинова в топ форма, отслабна значително
tozzi
преди 18 мин.
Като я гледам и е отслабнала сянката.
