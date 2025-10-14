идеята социалните мрежи да бъдат забранени за децата до навършване на 15 години", заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов.
По думите му това не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот.
"Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците.
Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново.
При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.
В документалния филм на Netflix "The Social Dilemma" бивши инженери от Google, Facebook и Twitter признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно "в системата“, както слот машините държат играча в казиното.
Един от създателите на "Like"-бутона казва: "Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание.", посочи той.
И допълни, че данните от изследвания са ужасяващи:
– При деца, които прекарват над 3 часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%;
– Наблюдава се рязък спад в концентрацията и социалната емпатия;
– Психолозите вече говорят за "дигитална абстиненция" – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества.
Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма.
Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности, пише още Ангелов.
