Котката ви може да спи 16 часа на ден, но това е напълно нормално

© Собствениците на котки знаят, че техните пухкави приятели обичат да спят с часове. Според някои изследователи животинките прекарват между 12 и 16 часа в сън на ден.



Абигейл Тъкър, авторка на книгата "Лъвът във всекидневната“ (The Lion in the Living Room), обяснява защо това вероятно е така.



"Мисля, че това е свързано с начина, по който котките ловуват. Те не са животни, които бродят по цял ден сред природата. Могат да убият същества, които са по-големи от тях. Не са и хищници, които преследват плячката си на дълги разстояния – обяснява Абигейл. – Те се крият и дебнат от места (например пролуки, камъни, кашони и т.н.), след което нападат жертвата си изневиделица, получават месото, от което имат нужда, и решават, че е време да си починат, пише Obekti.bg.



Изключение на мързеливата котка са малките котенца. Те сякаш са напълно различно животно – особено активни са. Това е така, тъй като малките котенца се учат как да ловуват. Когато навършат годинка, те вече са наясно с нещата. Вече са машини за убиване, майстори на лова. Съответно – могат да си почиват, тъй като са добри в това, което правят.“



Разбира се, за котките сънят е много важен, той им осигурява възстановяване на силите и добро функциониране на тялото и най-вече на нервната система. Ако котката спи малко, тя ще се превърне в агресивно и раздразнително животно и дори може да развие болест на нервната система.



Колкото и да е странно, дори когато спи, котката получава достатъчно много информация от заобикалящия я свят. Фазите на съня на котката се редуват - дълбок и повърхностен сън.



Това лесно може да бъде забелязано по потрепването на лапите и мустачките на котката, по мърдането на ушите ѝ. Каквото и да се случва наоколо, мозъкът на котката е активен и тя постоянно е нащрек, това е вроден инстинкт, който я предпазва от евентуално нападение.