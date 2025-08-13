ЗАРЕЖДАНЕ...
Котките също се разболяват от деменция
©
А наскоро учени от University of Edinburgh откриват един повече от интересен факт - че котките също могат да страдат от деменция. До него достигат след аутопсии на мозъка на 25 котки, които приживе са показвали симптоми на невродегенеративното заболяване като нарушения в съня, объркване, повишена вокализация и други.
И на базата на това установяват, че в мозъците на въпросните котки има натрупване на амилоид-бета, токсичният протеин, чието наличие е една от особеностите на деменцията и болестта на Алцхаймер. Плаките се намират в синапсите на по-възрастните котки, които са отговорни за потока на информация между мозъчните клетки. А ефектът от натрупванията е когнитивна дисфункция и загуба на памет.
Котките също не са пощадени от това заболяване
И тези "поразителни прилики" дават основа за редица съпоставки между домашните любимци и хората и учените смятат, че това може да допринесе за откриването на нови начини за лечение на болестта на Алцхаймер и деменцията, както при тях, така и при нас.
Пояснява се още, че дегенеративните промени в мозъка на котките се развиват естествено и това ги преввръща в "перфектен естествен модел". При тях не е нужно да се прилага генно модифициране и други практики, каквито са използвани досега при плъхове например. И това е предпоставка за по-точни открития, които след това да се използват на практика, пише Independent, цитиран от Lifestyle.bg.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.