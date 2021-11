Коя е българската песен за "Детската Евровизия"?

© Българската песен за конкурса "Детска Евровизия“ 2021 “The Voice of Love" беше представена тази сутрин по БНТ.



Автори на песента "The Voice of Love“ ("Гласът на любовта“) са Васил Гарванлиев, Давор Йордановски, Весна Малина и Стан Стефанов.



В понеделник бяха обявени младите певци, които ще представят България на “Детската Евровизия" на 19 декември в Париж. Дуетът Денислава



Димитрова и Мартин Стоянов бяха представени на пресконференция, организирана Българската национална телевизия и Лигна Студиос, които си партнират с община Добрич по реализирането на проекта.



Денислава и Мартин са част от вокално студио "Сарандев“ в Добрич и са едни от най-отличаването млади певци от града. Като дует се изявяват заедно на сцена от 2017 г. под ръководството на Елена Карабельова, която е техен вокален педагог.



За първи път регламентът позволява за българските участници да се гласува и от България. Големият победител ще бъде избран с 50% вот на жури и 50% глас на публиката. 19-ото издание на конкурса "Детска Евровизия" ще се проведе на 19 декември в Париж и в него ще участват 19 страни.