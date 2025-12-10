Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социалните медии
Море от прощални съобщения от тийнейджъри, но и от възрастни, заляха платформите – сред които TikTok, Instagram и Reddit – няколко часа преди полунощ (местно време), когато забраната влезе в сила.
"Ще ми липсвате, деца“, написа 29-годишният карикатурист Джос Партингтън от Мелбърн, който създава комични карикатури за живота в Австралия и има над 75 000 последователи в TikTok.
Забраната на социалните медии за деца под 16 години в Австралия влезе в сила, като страната стана първата в света, която въвежда такава мярка.
Австралия наложи на 10 големи платформи – сред които TikTok, YouTube на Alphabet и Instagram и Facebook на Meta – да блокират около един милион потребители на възраст под 16 години, в противен случай ще им бъдат наложени много строги глоби.
Около 200 000 акаунта вече са деактивирани само в TikTok, обяви правителството, като "стотици хиляди“ ще бъдат блокирани в следващите дни.
Младите австралийци, които са израснали със социалните медии, посрещнаха перспективата да загубят достъп до любимите си приложения с комбинация от тъга, хумор и недоверие.
