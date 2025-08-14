ЗАРЕЖДАНЕ...
Край на жегите за лято 2025
©
Над по-голямата част от страната днес ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В петък над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
В началото на новата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад. В понеделник над Западна, а във вторник и над Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите там ще са с 2-3 градуса по-ниски, а в останалата част от страната ще се задържат без съществена промяна. В сряда вятърът отново ще е от изток-североизток. Ще бъде слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка.
Още по темата
/
Защо трябва да се консултираме с лекар при задух, учестен пулс, замайване или стягане на гърдите в летните горещини
12.08
Още от категорията
/
22 години неразделни
08:47
Мистичен празник е днес: На 14 август вечерта, ако болни преспят на "свято място", ще бъдат дарени с изцеление
08:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как действат антибиотиците и за какво да внимаваме?
17:44 / 13.08.2025
Откриха уникална златна монета на византийски император в Севлиев...
16:51 / 13.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.