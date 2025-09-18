С впечатляваща, "богата“ вечеря в замъка "Уиндзор" – на маса с дължина 47 метра, с 139 свещи и 1452 прибора за хранене, за чието подреждане е била необходима една седмица - вечертана 17 септември приключи първият ден от официалното посещение на американската президентска двойка във Великобритания, което приключва в четвъртък следобед, след като Доналд Тръмп се срещне с британския премиер Кийр Стармер.Двамата лидери ще подпишат споразумения в области като технологии, енергетика и криптовалути. Според официални представители се очакват и икономически споразумения за милиарди, с фокус върху центровете за данни за изкуствен интелект и ядрената енергия.Както пише newmoney.gr, Microsoft и OpenAI вече обявиха инвестиции от десетки милиарди долари за технологична инфраструктура в Обединеното кралство. От своя страна, британската фармацевтична компания GSK се ангажира да инвестира 30 милиарда долара в САЩ през следващите пет години.В замъка "Уиндзор", в сряда вечерта, в присъствието на около 150 гости, сред които принцът и принцесата на Уелс, бизнесмени като Тим Кук и Рупърт Мърдок, както и висши държавни служители от Обединеното кралство и САЩ, британската кралска двойка посрещна великолепната Мелания в жълта рокля с открити рамене Мелания и президента на САЩ Доналд Тръмп.В речта си крал Чарлз III похвали американския президент за неговата отдаденост на разрешаването на конфликти по целия свят. Посочвайки, че двете страни подкрепят критични дипломатически усилия, британският монарх специално спомена ангажираността на президента на САЩ "за намирането на решения на някои от най-трудните конфликти в света"."Разбирам, че британската територия е подходяща за прекрасни голф игрища“, шегува се той, като подчерта, че "винаги се е възхищавал на изобретателността на американския народ и принципите на свободата, които голямата американска демокрация представлява от самото си създаване“.След това той говори за отношенията в областта на отбраната и сигурността и за факта, че Обединеното кралство и САЩ "са се борили заедно, за да победят силите на тиранията“ в две световни войни.По отношение на съвременните проблеми крал Чарлз споделя: "Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници стоим обединени в подкрепата си за Украйна, за да предотвратим агресията и да гарантираме мира.“В своята реч в замъка "Уиндзор" от своя страна Доналд Тръмп определи официалното посещение в Обединеното кралство като "най-голямата чест“ в живота му, като припомни, че това е второто му посещение като държавен глава – първото беше през 2019 г.Тръмп заяви пред Чарлз, че е отгледал "забележителен син“, принц Уилям, и вярва, че бъдещият крал "ще има невероятен успех“. "Мелания и аз сме много щастливи, че отново посещаваме принц Уилям и виждаме Нейно Величество принцеса Катрин толкова лъчезарна, здрава и красива. Това е наистина голяма чест“, добави той.По отношение на отношенията между Обединеното кралство и САЩ, Тръмп заяви: "Ние сме като две ноти в един акорд или два стиха от едно и също стихотворение. Всяка от тях е красива сама по себе си, но всъщност са предназначени да свирят заедно. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразривна“.В заключение той отбеляза, че САЩ са били "много болна страна“ преди една година, под председателството на Джо Байдън, но сега са "най-горещата страна в света“.МенютоМенюто за вечерята е съставено от главния готвач на кралския дом Марк Фланаган в сътрудничество с готвача на Белия дом. Съставът на менюто отразява предпочитанията на крал Карл, който предпочита биологични продукти от кралските имения.Вечерята е включвала следните ястия:Първо ястие: Панакота от кардамо, придружена от бисквита с пармезан и салата с яйце.Основно ястие: Баллотина от био пиле Норфолк, увито в тиквички, със сос, ароматизиран с мащерка и савори.Десерт: Ванилова топка сладолед с пълнеж от сорбе от къпини от Кент, придружена от леко поширани сини сливи Виктория.Менюто беше написано на френски, според традицията на кралските вечери, и беше придружено от подбрани британски вина. Между другото, беше сервирано и винтидж порто от 1945 г., посветено на 45-ия президент на САЩ.Според Bloomberg, оркестърът е свирил любими песни на Тръмп от Елтън Джон и Ролинг Стоунс.