Азис пропусна 50-тия юбилей на Борислав Соколов – Мис Бони, а преди години двамата са били особено близки. Топ гримьорът даже е участвал дейно в измислянето на женския образ, с който Кралят на попфолка проби в родния шоубизнес и скандализира на времето. Днес обаче двамата са скарани и не си говорят.Бони измислил грима и въобще драг визията, с който певецът стъпи на голямата сцена преди малко повече от 20 години. Тогава гримьорът бил опиянен от възможността да експериментира, а пък Азис имал смелостта да провокира. Гримьорът, който бил сред първите у нас, които използвали кристали в грима, давал идеи за изграждането на женския образ, с който Азис срази на времето и бързо се превърна в звезда.Освен Бони, принос имали и още няколко приятели. Те се водели не от комерсиални цели, а от творческия си устрем и желанието да бъдат новатори. А и много се забавлявали. Това е споделял преди време самият Бони. По това време той бил сред близките приятели на Азис. В бранша даже се коментира, че гримьорът се снимал в клипове като негов дубльор, понеже тогава певецът все още бил в пухкавия си период.Така че Азис позирал за близките кадри. Заслуга за изграждането на успешния продукт Азис имал и тогавашният му продуцент Крум Крумов. Той подкрепил констинбродския славей Васил, както е рожденото му име, и компанията му. Крум не се поколебал да финансира смелите им идеи и ги защитавал при нужда.А по онова време не липсваха такива моменти. Азис бързо се превърна в звезда, но с продуцента му Крум Крумов отнесоха доста критика. Едва ли някой е забравил билборда, за който Кралят на попфолка позира през 2004 г. с акцент върху заголените си задни части, а надписът беше заглавието на един от първите му големи хитове "Как боли". Билбордът беше качен пред паметника на Васил Левски в София, след което свален. Това беше едва началото. Последваха още скандални изяви на Азис, с които провокираше обществени дебати, а и църквата.Смелостта на Краля на попфолка и хората около него тогава стигна своя връх с премиерата на клипа към парчето "Хайде, почвай ме сега" през 2004 г. Във видеото Азис се самобичува пред църковен олтар, след което влиза в опасна близост с мъж, който съблича расото си. Оправданията на певеца тогава, че не е осквернил истински храм, защото за снимките е използван декор, не омилостиви кой знае колко критиците му.Въпреки добрата екипна работа, в един момент Азис реши да се продуцира сам и се раздели с фирмата на Крум Крумов. Защо отношенията на певеца и Бони са охладнели, остава загадка. Двамата не са близки от години, макар че не е чуло да са се карали. "Той просто спря да ми говори. Наскоро се засякохме и той ми обърна гръб", не крие огорчението си Бони.Липсата на Азис от купона за 50-тия юбилей на гримьора беше осезаема. Все пак Бони е изиграл важна роля в кариерата на певеца. Азис пък е бил сред най-смелите модели на Мис Бони, позволяващи му да разгърне таланта и новаторството си.На купона на майстора на макиажа в столичен ресторант присъстваха десетки колеги и приятели, заради което и отсъствието на Азис правеше ярко впечатление. От попфолка дойдоха най-големите звезди - Ивана, Софи Маринова, Глория, Илиян, Камелия, Тони Дачева, Тони Стораро и синовете му, Нелина, Малина, Еми Стамболова, Теодора, Лия, Соня Немска, Джина Стоева. Присъства даже позабравената Елена Паришева, която на времето се отказа от музикалната си кариера, за да се отдаде на семейството си. Блондинката дойде с мъжа си – футболистът Ивелин Попов.На партито се весели и Орнела, която беше звезда в зората на попфолка. Дойдоха още бизнес дамата и носителка на титлата "Мисис Баба" Дони Василева, естрадните звезди Силвия Кацарова и Тони Димитрова, народните певици Славка Калчева и Росица Пейчева, журналистите Мариян Станков-Мон Дьо и Драгомир Драганов – Драго Чая и много други приятели на рожденика от светските и бизнес средите, пише HotArena.Изпълнители от различни жанрове поздравиха Мис Бони и изказаха благопожелания за празника му. Хапваха и пийваха за негово здраве и му подариха луксозни подаръци. В разгара на вечерта Мис Бони, облечен в розов тоалет от панталон и елече, духна свещичките, разположени върху две торти.