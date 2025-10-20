ЗАРЕЖДАНЕ...
Красавица си сложи скули
©
Носителката на титлата "Мис България" за 2006 г. винаги е имала изразени скули. В студиото на "Преди обед" обаче те изглеждаха остри и изпъкнали, още повече, когато Славена се усмихнеше. Тогава и никакви бръчки, дори малки, не се появяваха на челото й и около очите, което навярно се дължи на други естетични корекции. Вниманието обаче привлякоха най-вече скулите на Славена.
Красавицата, която преди години водеше "Спорт ТОТО" по Би Ти Ви, и е била в журито на предаването "България търси талант", е коментирала само промяната на бюста си. Славена се подложи на операция за увеличаване на гръдната обиколка, след като спечели титлата "Мис България" през 2006 г. Що се отнася до напредването на възрастта, Славена сподели в "Преди обед", че едва наскоро се замислила, че 37-мия й рожден ден предстои.
Чувствала се благодарна и щастлива за живота, който има. Тя има две дъщери, заради които всеки ден става в 5 часа сутринта, за да вари билки за чай и да прави закуска. Откакто се разделила с бащата на децата си - Юлиан Цолов, на миската й било малко по-трудно с организацията.
Освен на училище, тя трябвало да води децата си и на допълнителни занимания. Така че се изисквали повече усилия. Славена обаче не се оплаква, а и ползва услугите на бавачка, когато програмата й с ангажименти на инфлуенсър е натоварена, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Генка Драганова, Общинска банка: Предлагаме преференциални условия по кредити и внасяне на средства по сметка в лева без такси до края на 2025 г.
11:18
Опасно е да ядем банани?
18.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Учени от СУ откриха: Топлата вода в домовете ни може да е скрита ...
16:54 / 19.10.2025
Археолози откриха изящен златен пръстен от XIII век в България
16:17 / 19.10.2025
Къде живеят най-много милиардери?
13:51 / 19.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.