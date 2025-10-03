ЗАРЕЖДАНЕ...
Красимир Аврамов: Давам душата си на сцената!
"Отне ми много години да го направя така, както съм си го представял и както искам да бъде представяно и по света. Свързах се с Румен Бояджиев-младши, с който започнахме работа върху аранжиментите. Той ме запозна с Добромир Кисьов – един млад аранжор, музикант. Направихме 18 песни, аранжирани за симфоничен оркестър. Свързах се със Симфоничния оркестър на Българското национално радио, които приеха тази идея да направим нещо грандиозно. Диригент беше Димитър Косев. Мой колега – Калин Жечев, обедини едни от най-добрите музиканти в България, също така Хорът на пловдивските момчета, смесен хор "Иван Спасов“, Квартет "Славей“, японският тайко барабанист Такуя Танигучи. 100 кила също е част от нашия проект – имаме дуетна песен. Имаме и балета на Музикален театър "Стефан Македонски“ с изключителни хореографи“, разказа Краси Аврамов.
Кирил Кирилов – Кико е режисьор на телевизионната продукция. "Заснехме я с 14 камери с дронове, с кранове“, допълни певецът.
"Това е необикновена музика и нещо, което наистина влиза в сърцето и в душата. Аз давам душата си на сцената, както и всички музиканти“, каза още Авромов.
