Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Репортерът на "Новините на NOVA" Софи Цветкова направи важна крачка и се врече във вярност на своя избраник Кирил Михайлов.

Щастливата двойка сключи църковен брак в столичния храм "Света София" в компанията на най-близките си хора, съобщиха от телевизията.