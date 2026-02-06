Днес, 6 февруари, православната църква почита Св. Фотий. Името му е с гръцки произход и означава "светлина".Свети Фотий е роден през 820 г. в Цариград в заможно семейство. Още от малък той получа добро образование. По-късно става преподавател в Магнаурската школа, където се обучават Цар Симеон Велики и Константин – Кирил философ.През 858 г. Св. Фотий е избран за патриарх на Цариград. Той насърчавал упорито Св. Константин Философ да се превърне в християнски мисионер на всички славяни.Патриархът Фотий винаги се борил против начина, по който християнството било изопачавано. Свети Фотий често влизал в спорове с византийските императори и умира в заточение именно на 6 февруари 891 година.