Краят на една епоха! MTV прекрати излъчването на музикалните си канали в Европа
©
Музикалният канал излезе за пръв път в ефир през 1981 година и с концепцията си даде старт на нова ера в музиката и поп културата. Много бързо се наложи като най-гледания музикален канал в света.
Възходът на цифровите стрийминг платформи като YouTube и TikTok обаче промениха музикалния пазар и станаха причина за закриване на телевизията.
По информация на Forbes MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но с фокус върху риалити формати, дигитални платформи и събития като видеомузикалните награди и Европейските музикални награди.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, които не искаха вечерта да свършва
16.11
Миле Китич обясни за проваления концерт в Габрово, за който билетите бяха продадени, а феновете излъгани
08.11
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
29.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Винетките през 2026 година
16:21 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
08:57 / 01.01.2026
Честита нова 2026-та година!
00:19 / 01.01.2026
Напусна ни легендарен българин
15:40 / 31.12.2025
Актуални теми
free0909
преди 49 мин.
То отдавна не е това което беше
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.