Криско: Благодаря ви, пътят няма да е кратък!
©
Днес се навършва една година, откакто разказахме за нашия син Дани във видеото на Цанов и създадохме Фондация “Слънчеви Деца 2024". В това видео заявих, че главната цел на Фондацията ще е да създаде Център за интеграция на деца със специални потребности и че искам да се построи сграда в София за тази цел.
През последните 12 месеца дадох по-голямата част от живота си, за да върви този проект напред. Със скромния ни екип направихме над 50 благотворителни мероприятия, успяхме да осигурим безплатно дентално лечение за тези деца в големите градове, безплатни рехабилитации в София, организирахме безплатни лагери, а сега се подготвяме за Световното първенство по лека атлетика за хора със Синдром на Даун, на което България ще е домакин за първи път!
През изминалата година се срещнах със стотици, а може и хиляди хора относно каузата ни. Повечето помогнаха с чисто сърце, но не липсваха и хора с гръмки изказвания, които видяха възможност за страхотен ПР. Няма да навлизам в подробности, защото не искам да опорочавам по никакъв начин Фондацията. Едно разбрах - в такива каузи може да различиш истински стойностните хора, което е прекрасно!
От самото начало казах, че намирането на парцел ще бъде повратната точка по пътя, който искаме да извървим. Разбира се, това е и най-трудната част от уравнението до момента. Един парцел от няколко декара на хубаво място в София струва милиони. Ако трябва да събираме пари и за него ще ни отнеме цял живот.
И тук идва моментът на истината, заради който водата няма да стане на блато, а ще е по-бистра от всякога.
Преди години животът ме срещна с човек, който бързо се превърна в един от най-близките ми приятели. Той се казва Мирослав Марков и неговата компания Индустриал Партс, заедно с партньорите му Христо Илиев и Георги Георгиев и компаниите Вато и Стройснаб ще дарят парцел 3 декара на пазарна стойност над 1 милион евро! Това е най-благородната постъпка, която може да съществува и ще бъда вечно признателен за този жест на чиста човечност и добрина!
Пътят няма да е кратък. Ще имаме около една година администрация, докато парцелът придобие разрешение за строеж, но вече посоката е ясна! Тук е моментът да помоля Столична Община да ни помага с бюрокрацията и да се движим бързо. Вярвам, че ще работим заедно за тази кауза!
Сградата ще бъде построена от ELITE Building Company / ROI Capital в лицето на моя голям приятел Ivo Dikov, който от самото начало прие тази кауза като негова и тихо ѝ даваше криле през цялото време.
Парите, които сме събрали до момента, са 1 200 000 лева и искам да благодаря на всички хора и фирми, които се включиха в набирането на тези средства. Надявам се в рамките на следващата година минимум да ги утроим, за да може, когато започне строителството, да не спира!
Подкрепете Фондацията тук:
Титуляр: Фондация Слънчеви Деца 2024
IBAN: BG23UBBS80021070200650
Банка: ОББ
Основание: Дарение
За преводи от чужбина:
Bank Account Holder: Sunny Kids 2024 Foundation
Address: Enos Str. 11, 1404 Sofia, Bulgaria
Bank: UBB BULGARIA
IBAN: BG23UBBS80021070200650
BIC/SWIFT: UBBSBGSF
Reference: Donation
Благодарим ви!
Още по темата
Още от категорията
/
Астрологът Ивелина Рускова: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
13.12
Почина известен актьор
13.12
Обраха Чефо
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на...
18:50 / 13.12.2025
Жена на 68 години: Умрях за 11 минути, бях в рая и ада, никога ня...
16:22 / 13.12.2025
Астрологът Ивелина Рускова: 2026 г. ще донесе глобален преход и с...
14:10 / 13.12.2025
Почина известен актьор
12:03 / 13.12.2025
Как да приготвим правилно кисело зеле?
09:30 / 13.12.2025
Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на сл...
08:47 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.