Кристиано Роналдо най-накрая предложи брак на Джорджина
Звездната двойка са заедно от осем години.
Днес Джорджина сподели снимка, на която се вижда нейната ръка и пръстена, подарен ѝ от португалската суперзвезда. Двамата имат общо пет деца: близнаците Ева Мария и Матео, Алана, Бела и Кристиано Джуниър, който е от предишна връзка.
В публикацията в Instagram Джорджина написа: "Да! В този и във всички останали животи!".
