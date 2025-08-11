Кристиано Роналдо предложи брак на своята половинка Джорджина Родригез. Двамата обявиха щастливата новина с публикация в Instagram.Звездната двойка са заедно от осем години.Днес Джорджина сподели снимка, на която се вижда нейната ръка и пръстена, подарен ѝ от португалската суперзвезда. Двамата имат общо пет деца: близнаците Ева Мария и Матео, Алана, Бела и Кристиано Джуниър, който е от предишна връзка.В публикацията в Instagram Джорджина написа: "Да! В този и във всички останали животи!".Кристиано Роналдо най-накрая предложи брак на Джорджина