Холивудската актриса Кристина Апългейт е хоспитализирана в Лос Анджелис, съобщиха от TMZ. Звездата от "Женени с деца“, която се бори с множествена склероза от 2021 г., е била приета в болницата в края на месец март и остава там.

Все още не е известно дали предполагаемата ѝ хоспитализация е свързана с болестта.

През февруари актрисата разкри, че често е прикована на легло заради постоянна болка. В признание пред списание People тя сподели как въпреки всичко все още се опитва да кара 15-годишната си дъщеря Сади на училище и да извършва други дейности.

"Обичам да го карам, това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което имаме за себе си", каза тя.

Тя има дъщеря, Сади, с холандския музикант Мартин Ленобъл, за когото се омъжи през 2013 г.