ЗАРЕЖДАНЕ...
Кристина Димитрова каза кой е красивият млад мъж до нея
©
Певицата поясни, че неизвестният мъж, с когото се е снимала на празника си, не е младото ѝ гадже, какъвто слух тръгна, а най-големият ѝ син Митко. Той е от брака на Кристина Димитрова с журналиста Иван Тенев, с когото днес са много близки приятели.
След раздялата си с него, певицата имаше брак с футболиста Георги Димитров – Джеки, с когото има също син, който носи името Мартин.
От 1994 година Кристина живее с Васил Чипев, който наистина е по-млад от нея с няколко години. Пояснението е нужно, понеже изпълнителката винаги е младеела така, че тези, които не знаят за възрастовата разлика с любимия ѝ, едва ли биха я отгатнали, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Станислав Ляушкин: Днес вчерашен барман или шофьор, преминал през онлайн курс, може да кандидатства за позиция в ІТ компания
11:40
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
10:10
Розмаринът - ароматната билка, която стимулира кръвообращението, облекчава храносмилането и лекува диабета
17.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
15:24 / 17.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.