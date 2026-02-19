Звездните участници в осмия сезон на Hell’s Kitchen оставиха ярък отпечатък в историята на кулинарното риалити още със стъпването си в кухнята тази вечер. Шеф Виктор Ангелов за първи път реши да ги разпредели в два отделни отбора - Златни и Платинени.В състава на Златните се включват “Мис България" 2006 Славена Вътова, успешният бизнесмен Макс Баклаян, пианистът Евгени Генчев, актьорите Ники Станоев, Диана Димитрова, Рая Пеева и Красимира Демирева.Отборът на Платинените е представен от рапъра Йонислав Йотов-Тото, финалиста в “Игри на волята" Теодор Венков-Чикагото, фотомодела Нора Недкова, гримьора Кирил Гуцов и инфлуенсърките Нина Димитрова и Флора Стратиева.Още в първото предизвикателство звездните участници трябваше да демонстрират кулинарните си умения с авторско ястие, а победата грабнаха Златните. Имунитет заслужи музикантът Евгени Генчев, докато незадоволително представяне на Нина Димитрова от Платинените й донесе номинация.Изненадите за звездните участници продължиха с първата вечерна резервация за сезона. Въпреки критичните моменти, Златните продължиха победната си серия и завършиха своите поръчки успешно, а техните съперници изпитаха сериозни трудности. Шеф Ангелов обаче реши да даде втори шанс на Платинените и не отпрати нито един от тях.