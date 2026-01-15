Криза в брака, ще има ли развод при Меган и Хари. Той е сам на ски почивка
©
На фона на твърденията за разводи ескалиращ шум от посещение на херцога и херцогинята на Съсекс във Великобритания, експерт по кралското семейство казва, че двойката има "дълбоко разделени приоритети“ в момента. Двамата се оказаха обект на слухове, след като 41-годишният принц Хари отлетя на ски ваканция с приятели малко преди Коледа, оставяйки Меган у дома с децата в Калифорния.
"Изглежда, че в момента имат дълбоко разделени приоритети и нужди. Хари очевидно иска да прекарва повече време сам и във Великобритания и да възстанови отношенията си с баща си, докато Меган е фокусирана върху бизнеса си, каза пред Mirror кралският коментатор Ричард Фицуилямс.
"Не виждам как Хари би се вписал в света на лайфстайла и кулинарията, а Меган не изпитва привързаност към Великобритания, така че има ясна разлика. Хари се нуждае от нещо по-съществено в дейностите си, отколкото да гледа и да маха зад Меган. Те все още изглеждат емоционално обвързани един с друг, но външният шум и случващото се около тях като двойка понякога са оглушителни“, добави той.
Хари отлетя за Аспен, Колорадо, седмицата преди Коледа, докато Меган, шестгодишният принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет останаха в Монтесито. Принцът, който обича снега, се качи на пистите с приятеля си, играещ поло, Начо Фигерас , и други, а също така поведе отбора на долината Аспен в годишното първенство по снежна поло, облечен в лазурна фланелка с номер 1.
Докато 44-годишната Меган публично подкрепи съпруга си, като публикува негова снимка на кон в Instagram профила си с надпис "О, здравей“, резултатът беше порой от слухове за "напрежение“ в брака им, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Омъжва се на 14 и преди да навърши 21, вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
14.01
Още от категорията
/
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга трябва да извади "тайно оръжие"
08:36
Бум на българи в Одрин
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Нико Стоянов
11:34
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.