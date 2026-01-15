Британският принц Хари се наслаждава на ски ваканция без Меган Маркъл, което отново породи слухове, че двойката е пред раздяла.На фона на твърденията за разводи ескалиращ шум от посещение на херцога и херцогинята на Съсекс във Великобритания, експерт по кралското семейство казва, че двойката има "дълбоко разделени приоритети“ в момента. Двамата се оказаха обект на слухове, след като 41-годишният принц Хари отлетя на ски ваканция с приятели малко преди Коледа, оставяйки Меган у дома с децата в Калифорния."Изглежда, че в момента имат дълбоко разделени приоритети и нужди. Хари очевидно иска да прекарва повече време сам и във Великобритания и да възстанови отношенията си с баща си, докато Меган е фокусирана върху бизнеса си, каза пред Mirror кралският коментатор Ричард Фицуилямс."Не виждам как Хари би се вписал в света на лайфстайла и кулинарията, а Меган не изпитва привързаност към Великобритания, така че има ясна разлика. Хари се нуждае от нещо по-съществено в дейностите си, отколкото да гледа и да маха зад Меган. Те все още изглеждат емоционално обвързани един с друг, но външният шум и случващото се около тях като двойка понякога са оглушителни“, добави той.Хари отлетя за Аспен, Колорадо, седмицата преди Коледа, докато Меган, шестгодишният принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет останаха в Монтесито. Принцът, който обича снега, се качи на пистите с приятеля си, играещ поло, Начо Фигерас , и други, а също така поведе отбора на долината Аспен в годишното първенство по снежна поло, облечен в лазурна фланелка с номер 1.Докато 44-годишната Меган публично подкрепи съпруга си, като публикува негова снимка на кон в Instagram профила си с надпис "О, здравей“, резултатът беше порой от слухове за "напрежение“ в брака им, пише "Телеграф".