Шоубизнесът, както и другите работодателски организации у нас с тревога следят дебатите за проектобюджета, разтревожени от натоварването на бизнеса с нови харчове, най-вече от неочаквания скок на вноската за пенсия с 2% от 1 януари 2026 г."Увеличението ще накара бизнеса да пристъпи към съкращения и намаляване на работното време." Това е категоричната позиция на инж. Митко Димитров за начина, по който и империята "Пайнер" "ще отвърне на удара" от страна на управляващото мнозинство, което до последния момент се кълнеше, че данъци и осигуровки няма да се пипат."Бащата" на фолкиндустрията у нас добави, че ще бъдат пуснати в ход и "други приумици", за да се намалят "всички тези косвени данъци и такси"."Няма как и ние да не пристъпим към съкращения и намаляване на работното време. Все пак и ние зависим от постъпленията на клиентите. И когато виждаме, че тези постъпления са по-малки, отколкото е възможно да се даде като допълнителни завишения в социални и здравни осигуровки, просто прибягваме до намаляване на работното време. Което няма да е по-добре за постъпленията в бюджета и финансите на държавата, предупреди Пайнера.Самият той по думите му "цял живот се е осигурявал на максимална ставка".Популярният актьор Иво Аръков, който не е само "свободен артист", а от няколко месеца е и част от екипа на платформа с амбициозната мисия "да обедини всички артистични таланти под един покрив", коментира, че напоследък от много работа не му остава време да следи какво се случва в държавата. Въпреки това новото попълнение в култовия сериал "Под прикритие" напомни, че "живеем във време на конфликт от най-високо ниво". Според него това не означава обаче, че трябва да спрем да мислим за по-възрастните поколения. Увеличението на пенсионната ставка, надява се той, да допринесе за това."Важното е парите да отиват наистина там, където трябва. Проблемът не е в това дали има, или няма пари, а да отиват по направление", наблегна Аръков."Аз наистина съм в частния сектор, но не смятам, че отговорността за тези плащания е само моя. Всички ние ще плащаме за решенията на правителството, което сме избрали. И по никакъв начин не сме променили нещо в тези решения", направи уговорката едно от най-популярните имена в новото българско кино."Отваряне към Европа" пък вижда в мярката Иван Главчев - Ванко 1. След излизането си от затвора култовият навремето рапър постепенно се отдалечи от музикалния бизнес и откри нова ниша за приложение на таланта си - денталния бизнес, като построи и клиника в родния си Пловдив."Аз наистина имам доста служители, които осигурявам, но смятам, че това е пътят към Европа. Не че такива увеличения трябва да са нещо постоянно, но все си мисля, че хората у нас живеят по-добре. По мои наблюдения има някаква разлика отпреди години като цяло. Не съм икономист и не претендирам, че мога да дам най-точната преценка кое е правилно, кое е неправилно в тази област, обаче се надявам да се развиваме като държава в ЕС по този начин", каза за "България Днес" изпълнителят на "Майна, майна".Попфолк звездата Роксана пък сподели за вестника, че "силно се надява увеличението на пенсионните вноски да бъде в полза на по-възрастните хора"."Защото те нямат никаква вина за това кой идва, кой си отива, кой се сменя, кой се бори за това, кой се бори за онова... Те просто искат да си изживеят старините в собствената си държава по някакъв нормален начин", застъпи се за "третата възраст" певицата."Не с 2 процента да вдигнат пенсионните вноски, а с 200, аз пак ще съм щастлива, ако част от средствата отидат при тези хора, за да живеят нормално", хвърли се на амбразурата Роксана, пише HotArena.