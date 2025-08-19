ЗАРЕЖДАНЕ...
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
Двамата бяха щракнати по бански, а кадрите показват, че и Крум, и половинката му поддържат завидна форма.
Самият журналист публикува снимка в социалните мрежи, придружена с шеговит коментар: "Човек и добре да живее, един ден морето на Слънчака привършва“.
Феновете не закъсняха с комплиментите и лайковете, а много от тях признаха, че двойката е сред най-атрактивните на българския морски бряг това лято, пише "Блиц".
