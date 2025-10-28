ЗАРЕЖДАНЕ...
Кученце от приюта в Каменар - звезда на театралната сцена
©
Инициативата за участието на кученцето от общинския приют в постановката е част от стартиралата в морската столица кампания "Осинови порода любов", която актьорите от русенския театър са приели присърце, съобщават от екипа на Общинския приют в Каменар. С този нетрадиционен подход те се включват в общите усилия на Община Варна и доброволците в града да насърчават приемането и отглеждането на бездомни животни.
От 2023 г. насам екипът на Приюта за безстопанствени кучета в с. Каменар полага изключителни грижи, за да създаде подходяща среда за животните там, да заостри вниманието на обществото към проблема с нарастващата популация на бездомните животни, да формира отговорно и позитивно отношение към тях, да образова в емпатия и внимание. Към настоящия момент около половината от бездомните кучета, настанени в приюта, са бебета и млади екземпляри под едногодишна възраст, които са подходящи за осиновяване, бърза адаптация и спокоен дълъг живот в домашна среда.
Ако обичате театъра и животните и имате желание да се превърнете в стопанин на домашен любимец, бъдете зрители на "Странна случка с куче през нощта" на 3 ноември, подкрепете изкуството и благородната кауза за осиновяване на бездомно кученце. Тези добри животни най-силно се нуждаят от различен живот от този в клетка, от истински дом и семейство, в което да бъдат отглеждани с любов, призовават от екипа на приюта.
