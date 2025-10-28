Кученце от Общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар ще се качи на сцената на Драматичен театър "Стоян Бъчваров". Четириногият питомец ще се присъедини към актьорския състав на Драматичен театър "Сава Огнянов" - Русе, който на 3 ноември 2025 г. (понеделник) от 19:00 ч. ще представи постановката "Странна случка с куче през нощта" по световния бестселър на Марк Хадън и сценична адаптация на Саймън Стивънс. Преводът е на Любов Костова, под режисурата на Боян Иванов, хореография - Татяна Соколова, сценография и костюми Ванина Цандева и композитор Христо Намлиев. В постановката участват Калоян Желев (гост), Стоян Радев (гост), Кристиана Ценкова, Ясена Господинова, Ивайло Драганов, Кадри Хабил, Милен Димитров, Венцислав Петков, Надя Банчева.Инициативата за участието на кученцето от общинския приют в постановката е част от стартиралата в морската столица кампания "Осинови порода любов", която актьорите от русенския театър са приели присърце, съобщават от екипа на Общинския приют в Каменар. С този нетрадиционен подход те се включват в общите усилия на Община Варна и доброволците в града да насърчават приемането и отглеждането на бездомни животни.От 2023 г. насам екипът на Приюта за безстопанствени кучета в с. Каменар полага изключителни грижи, за да създаде подходяща среда за животните там, да заостри вниманието на обществото към проблема с нарастващата популация на бездомните животни, да формира отговорно и позитивно отношение към тях, да образова в емпатия и внимание. Към настоящия момент около половината от бездомните кучета, настанени в приюта, са бебета и млади екземпляри под едногодишна възраст, които са подходящи за осиновяване, бърза адаптация и спокоен дълъг живот в домашна среда.Ако обичате театъра и животните и имате желание да се превърнете в стопанин на домашен любимец, бъдете зрители на "Странна случка с куче през нощта" на 3 ноември, подкрепете изкуството и благородната кауза за осиновяване на бездомно кученце. Тези добри животни най-силно се нуждаят от различен живот от този в клетка, от истински дом и семейство, в което да бъдат отглеждани с любов, призовават от екипа на приюта.