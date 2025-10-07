Победителката от втория сезон на "Ергенът" - Валерия Георгиева, отпразнува рождения ден на своя любим Ваньо Алексиев с трогателно послание в социалните мрежи.Той е един от най-богатите българи, като милионите е натрупал от транспортния бизнес."Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Ти не просто помагаш - ти променяш животи. Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", написа Валерия под кадрите.Възлюбеният и магнат става на 62 години.