ЗАРЕЖДАНЕ...
Къци Вапцаров: Ето така се създава впечатление за една нация, в очите на други нации
Във Facebook актьорът написа:
Значи, сядаме на плажа и до нас в близост се настанява едно дойчланд семейство, с две приказно красиви момче и момиче, които в последствие разбрахме, че са Мая и Лио. Та Мая и Лио запознаха да се разхождат по полупразния плаж в доста широк диаметър и да си играят... Трупаха някакви неща, сбираха боклуци и нещо си играеха с тях...
По едно време Мая дойде близо до нас и взе някаква изоставена пластмасова, смачкана, прозрачна кофичка и се върна при купчината с боклуци... И в този момент ние осъзнахме и се загледахме, че тези две немски дечица бяха обиколили целия плаж, на около 100 метра и бяха обрали всички боклуци, като момчето държеше един найлонов плик, в който бяха натъпкали всичко по дребно, а едрите бутилки и други неща бяха до него, като немският татко дойде да им помогне и да изнесат и изхвърлят всичко това.
Ето така се създава впечатление за една нация, в очите на други нации.. Тези две деца Мая и Лио, за мен бяха прекрасна витрина на този народ и тези хора.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина режисьорът Иван Иванов
17:29 / 14.08.2025
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава, но само за оп...
16:56 / 14.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.