Къде да поставите рутера, за да не ви боли глава?
©
Според експерта сертифицираните рутери за домашна употреба трябва да са безопасни, но все пак могат да имат някакъв ефект.
Ястребцев отбеляза, че някои хора поставят рутера много близо до лаптопа или компютъра с аргумента, че се нуждаят от бърза връзка, за да работят. Според експерта обаче излъчването от рутера се създава в радиус от три метра.
"Също така е лошо, ако рутерът е на два или три метра от леглото, особено от главата на леглото. В такава ситуация ще се окаже засилено въздействие върху човек, особено върху мозъка му “, подчерта експертът, цитиран от zdrave.to.
Според него рутерът е най-добре поставен в коридора, на два до три метра от стаите, които обитавате постоянно.
По-рано експертът от Roskachestvo Сергей Кузменко разкри как да увеличи максимално скоростта на домашния интернет.
Специалистът посъветва да поставите рутера в средата на апартамента и да не го закривате с големи мебели. В този случай устройството трябва да бъде поставено на разстояние от други устройства: телефон или микровълнова фурна.
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи
14.11
Гастроентерологът д-р Георева: Обърнете внимание на сухотата в устата, честата жажда и отпуснатия корем
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
11:25 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
10:29 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
08:53 / 15.11.2025
Българската гайда с голямо признание
13:50 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:52 / 14.11.2025
Гастроентерологът д-р Георева: Обърнете внимание на сухотата в ус...
11:31 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.