Изложбата "Lens of Time“ поставя важната тема за това къде е границата между художественото и научното, какъв е смисълът на изображението и как той се променя с времето. Това каза фотографът Diana Diana Diana в предаванетоИзложбата ще бъде част от есенното издание на Ratio Forum, което ще се проведе на 8 ноември София Тех Парк."В изложбата ще представим първите учени, които започват да прилагат визуални методи в научните си изследвания, в годините, когато се заражда фотографията. Тогава фотографията е ново изобретение, което няма претенция за художественост. Ще разгледаме няколко такива примера. Част от тях в момента изглеждат абсолютно художествени. Някои от артистите, които ще представим, са учени, посегнали към фотографията, а други са просто любопитни хора, изобретатели, които са използвали фотографията с един типично научен подход – да изследват нещо визуално и да оставят стойност след себе си“, обясни Диана, която е част от екипа на Центъра за визуални изследвания Perception & Society.Сред тях е Анна Аткинс, която създава първата фотографска книга в края на ХІХ век. "Тя установява, че чрез процеса цианотипия много евтино и сравнително бързо може да ce отпечатят и каталогизират морските растения във Великобритания. Събира ги в книга, която в момента е важно художествено произведение за фотографията, защото наистина е първата фотографска книга, но има и научна стойност“, разказа гостът и допълни, че изложбата включва и произведения на изследователя Едуард Майбридж – първият човек, който заснема движение. "Той си е задал въпроса как се движи човешкото тяло и има ли начин това движение да бъде проследено. От този въпрос той започва да мисли и всъщност изобретява последователността от камери“, поясни фотографът.Диана сподели, че въпросът за дуалистичната природа на фотографията не спира да я вълнува. "От една страна фотографията е най-обективното нещо, което може да практикуваш, но в същото време, ако поставиш десетина човека, те ще заснемат един обект по тотално различен начин. Т.е. фотографията съдържа в себе си и обективността на реалността и е абсолютно субективна в начина, по който човек я интерпретира. Това е важно, защото без значение дали става въпрос за документалистика или за изцяло художествена фотография, личният прочит на човека дефинира как той снима, дори когато става въпрос за документално кино или фотография“, обясни тя.Благой Иванов, водещ на "Сториборд“, посочи като пример за използване на фотографски похвати в киното трилогията "Властелинът на пръстените“, където не навсякъде зрелището се постига чрез "дигитална манипулация, а и чрез фотографска такава. Чрез техниката forced perspective се създава илюзия спрямо обекта през призмата на определена гледна точка“, обясни той.Сред филмите, оказали голямо въздействие върху Диана, е биографичната драма "Лий“, разказваща за живота на документалния фотограф Лий Милър. "Тя е една от малкото жени на фронта по време на Втората световна война, благодарение на която ние знаем как е изглеждал ужасът на войната и на концлагерите в първите дни, след като са били закрити. Начинът, по който тя снима войната и разрухата, е много художествен, много интересен, дори сюрреалистичен. Единствено когато влиза в концлагери и вижда ужаса лице в лице, тя избира да го снима така. Изпраща кадрите на "Воуг“, те ги публикуват и това разтърсва целия свят“, разказа фотографът.Пример за документален филм, но със силни художествени елементи, е "Fire of Love“, разказващ историята на двойка вулканолози – фотограф и видеограф. "Те обикалят света и заснемат отблизо вулканични изригвания. Спят на вулканите, живеят на вулканите и говорят за тях като за живи същества. Техният избор изглежда абсолютно осъзнат. И двамата загиват при едно изригване, но благодарение на тях и на техния труд в момента знаем какви са различните видове вулкани, какво поведение имат и какво може да очакваме от тях. Филмът е изключително красив, много впечатляващ, почти изцяло с техни документални кадри и фотографии“, разказа Диана."The Salt of the Earth“ от 2014 г. е визуален разказ за бразилския фотограф Себастиао Салгадо. "През този филм можах да осмисля колко проницателен и благороден е той. Това е един прекрасен пример за това как човекът с неговата същност и характер може да практикува документална фотография. Неговата фотография е документална, но въздейства на емоционално ниво“, посочи Диана.Фотографската изложба е само част от програмата на Ratio Forum. "Сред лекторите е океанологът д-р Ръсел Арнот. Той ще говори за планктона и защо той е толкова важен за екологичния баланс. Морският биолог Хю Грифитс ще говори за гигантски гъби, корали и морски паяци под ледовете на Антарктика. Проф. Сириън Съмнър ще говори за тайния живот на осите и защо са полезни те. Д-р Ерика МакАлистър е специалист по темата мухи и също ще се включи в събитието“, разказа още Иванов.