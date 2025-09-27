Неочакван виновник за изостряне на свързаното с алкохола чернодробно увреждане откриват учените в актуално проучване. Екипът от Университета в Луисвил хвърля нова светлина върху объркващ въпрос, който отдавна е предизвикателство за медицинската наука.Защо някои хора, които консумират алкохол, развиват тежко чернодробно заболяване, докато други остават относително незасегнати? Отговора учените откриват в лицето на изкуствен химикал, известен като перфлуорооктан сулфонат или PFOS. Този химикал е част от по-голям клас вещества, наречени пер- и полифлуороалкилни вещества (PFAS) и значително влошава състоянието на черния дроб, когато се комбинира с алкохол.PFOS принадлежи към известната група от така наречените "вечни химикали“, които привлякоха внимание поради широкото си присъствие и изключителната си устойчивост в околната среда и човешките тъкани. За разлика от много замърсители, които се разграждат сравнително бързо, съединенията са устойчиви на естествените процеси на разграждане, което води до акумулация в екосистемите и в телата на живите организми. PFOS се използва широко в редица потребителски продукти, вариращи от незалепващи съдове за готвене и устойчиви на петна тъкани до опаковки за бързо хранене и пяна за гасене на пожари Тази повсеместна употреба е довела до универсално излагане на човека на това вредно вещество, а последните данни сочат, че около 98% от хората в цял свят носят измерими нива на PFAS в кръвта си и те се откриват дори в Арктика.Учените са установили, че приложените "вечни химикали“ се натрупват в черния дроб и органът не е в състояние да ги отстрани и се уврежда дори без влиянието на алкохол, но комбинацията разрушава органа много по-бързо. Взаимодействието между алкохола и PFOS отваря нови пътища за терапевтични изследвания.Чрез идентифициране на ключови молекулярни пътища, нарушени от комбинираното излагане, изследователите ще създадат нови лекарства, насочени към укрепване на чернодробната защита или смекчаване на уврежданията, пише zdrave.to. Консумацията на алкохол, водеща причина за чернодробни заболявания в световен мащаб, остава основно предизвикателство за общественото здраве.Световната здравна организация отдава близо три милиона смъртни случая годишно на причини, свързани с алкохола, като чернодробните заболявания съставляват значителна част от този брой.