WLOS.
Джеймсй и двамата пътници са обявени за мъртви на мястото на инцидента, а по-късно през нощта Залата на славата на композиторите в Нашвил обяви трагичната новина.
Учениците и персоналът на близкото училище са били в безопасност и не са пострадали при сблъсъка, съобщават от офиса на шерифа на окръг Макон.
Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват причините за катастрофата на самолета, който е излетял от Нашвил, Тенеси, около 12:41 ч.
Композиторът ще бъде запомнен с кънтри хитовете си, сред които песента на Ъндърууд "Jesus, Take The Wheel", спечелила "Грами", и "The Truth" на Джейсън Алдийн.
За работата си Джеймс е бил два пъти обявен за кънтри композитор на годината от Американско дружество на композиторите, авторите и издателите
Той е работил и като продуцент, като е бил член на управителните съвети на Асоциацията за кънтри музика и Академията за звукозапис.
