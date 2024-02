© виж галерията Не ме е страх от смъртта. Да съм в тотален мир след като умра; да стана някой друг е най-голямата надежда, която имам. Това са думи на легендарния музикант Кърт Кобейн, който днес щеше да навърши 57 години. Обичан или мразен от милиони, Кобейн има важно място в поп културата и до днес.



Кърт Доналд Кобейн е роден на 20 февруари 1967 г. в Абърдийн, Вашингтон, САЩ. Музикантът става известен като вокалист, китарист и основен автор на песни за основополагащата гръндж група "Нирвана". Той приключва живота си на 5 април 1994 г. в Сиатъл, Вашингтон.



Като фронтмен на Nirvana Кобейн добива главоломна популярност и се превръща в говорител на нечутото и неразбраното поколение Х. Славата и голямата отговорност като влиятелна личност тежат на Кърт. След трагичния начин, по който си отива от този свят, творецът добива култов статут и завинаги остава сред ярките културни личности на ХХ век.



Кратка биография на Кърт Кобейн



Като цяло Кобейн има щастливо детство, докато родителите му не се развеждат, когато той е на девет години. Оттогава той често се чувства гняв и тревога и емоционалната му болка става обект на голяма част от по-късната му музика, както и катализатор за нея. Като тийнейджър той се мести между къщите на различни роднини, отсяда при родителите на приятели и от време на време спи под мостове, докато започва да употребява наркотици и да участва в дребен вандализъм като форми на тийнейджърски бунт.



Кобейн проявява музикални наклонности от ранна възраст и в средата на 80-те започва да свири с членове на местната "слъдж рок“ група Melvins (които също добиват известо количество слава през 90-те). През 1985 г. той прави домашен запис на няколко парчета с барабаниста на Melvins, която по-късно привлича вниманието на местния басист Крист Новоселич. Кобейн и Новоселич създават Nirvana през 1987 г., след което сменят серия от барабанисти, с които записват демо касети с тях и да изнасят малки концерти из Северозападна Америка.



Една от демо касетите на групата попада в ръцете на Джонатан Поунман от независимия сиатълски звукозаписен лейбъл Sub Pop, който се съгласява да продуцира първия сингъл на групата, "Love Buzz“, през 1988 г. и първия албум на Nirvana, Bleach, през 1989 г. Албумът има забележително звучене, което смесва суровия пънк рок със запомнящи се поп мелодии, и групата скоро става мишена за големите звукозаписни компании. С новия барабанист Дейв Грол, който се присъединява към групата през 1990 г., Nirvana издават дебюта си в голям лейбъл, албумът Nevermind (1991), който включва хит сингъла "Smells like Teen Spirit“. Той става първия алтернативен рок албум, който постига широка популярност сред мейнстрийм публиката. Nevermind изстрелва Nirvana до световна слава, а Кобейн е приет като гласа на своето поколение - титла, с която никога не се чувства комфортно.



През 1992 г. Кобейн се жени за Кортни Лав, тогава лидер на групата Hole, и през същата година им се ражда дъщеря - Франсис Бийн Кобейн. На следващата година Nirvana издава последния си студиен албум In Utero, в който Кобейн се противопоставя на славата си.



Фронтменът отдавна страда от депресия и хронични болки в стомаха. Той лекува проблемите си с наркотици: Кобейн често употребява хероин в годините след пробива на Nirvana и приема различни болкоуспокояващи в опит да потуши постоянната си стомашна агония. През март 1994 г. той е хоспитализиран в Рим след предозиране и изпадане в кома - по-късно става ясно, че това е неуспешен опит за самоубийство. Един месец по-късно той се измъква от център за лечение на наркомани в района на Лос Анджелис и се връща в дома си в Сиатъл, където се самоубива с пушка.



Смъртта на Кобейн отбелязва в много отношения края на краткото гръндж движение и остава знаково събитие за много музикални фенове от Поколението X. Той остава икона на епохата след смъртта си и е обект на редица посмъртни творби, включително книгата Heavier than Heaven: A Biography of Kurt Cobain (2001) от Чарлз Р. Крос и документалните филми Kurt & Courtney (1998) и Kurt Cobain: Montage of Heck (2015). Освен това през 2002 г. е публикувана колекция от негови дневници. През 2014 г. Нирвана е приета в Залата на славата на рокендрола.