Плеймейтката Николета Лозанова и футболистът Ники Михайлов все още не са продали луксозната си къща, чието преустройство и обзавеждане бяха проследени в документалното риалити "Дом на мечтите“.Интериорът на къщата бе поверен на дизайнерът Алек Ковачев, а мебелите – на съпругата му Гери Малкоданска. В предаването не веднъж бе изтъкнато, че основен акцент в дома е огромната гардеробна на Николета, която заема площ колкото нормален апартамент за обикновено семейство.Отначало се твърдеше в медийни публикации, че имотът, който се намира в Бистрица, е обявен за продажба в затворена група на голяма агенция за недвижими имоти. Цената, която двамата искаха, бе 1,8 милиона евро.Според в. "Уикенд“ обявата вече е публична в сайт, който предлага само луксозни имоти.В обявата са изброени всички екстри на имота – скъпо изпълнение на строителните работи, дизайнерски проект и обзавеждане. Цена не е спомената, вероятно тя ще се обсъжда само със сериозни клиенти.