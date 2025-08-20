ЗАРЕЖДАНЕ...
Късметче за 20.08.2025 г. за всяка зодия
©
Овен
Голяма и неочаквана изненада ще накара сърцето ви да трепне.
Телец
Нова връзка и нов късмет - ще научите вече какво е истинската любов.
Близнаци
Забавления ви чакат, радост и щастливи дни.
Рак
Щастие, обич и разбирателство ще получиш с едно ново приятелство.
Лъв
Предстои повишение, заслужавате го без съмнение.
Дева
Няма да се отървете от здраве, късмет и пари, пише iwoman.bg.
Везни
Опитайте късмета си, никога не знаете кое сърце ще отключите и откъде любов ще получите.
Скорпион
Истинският късмет се падна на вас - здраве.
Стрелец
Ще научите новина, която дълго време сте чакали.
Козирог
Сантиментален подарък ще ви трогне до сълзи.
Водолей
Никога не се отказвайте от нещо, за което мислите всеки ден.
Риби
Човек, който отдавна сте оставили в миналото, ще се върне.
Още по темата
/
Днес е чудесен ден
13.08
Още от категорията
/
НАСА откри нова луна
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:15 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите съст...
13:06 / 19.08.2025
Учени: Гените играят роля в развитието на синдрома на хроничната ...
12:46 / 19.08.2025
Българско семейство произвежда стари занаятчийски сирена – крутма...
11:34 / 19.08.2025
Миролюба Бенатова: Това е адът!
10:30 / 19.08.2025
Проф. Рачев: Лятото е свършило за тези, които си го представят до...
08:48 / 19.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.