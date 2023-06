© pacĸ pooe a eco ½ co, e eo a ³h Fd cappa cpoeco ca a p c ao a pooco a aopaopo oeao eco pocĸ aa. Toa e e a-oaa cea ooa apĸa pa a e ooa o 2024 oa, e Rutr.



apĸaa e a oe pooce ĸaae o oee o 1000 ep oa ĸypao oeo. B cpeocpoe a ĸoaa ca, e oe a ye poocoo c o 4000 ep oa a oa.



Hooo pooco oca pacĸaa ĸoa yĸaa o a acae aeo ceea a ypaa a a o oa.



½ po 51% cacĸaa³h Fd pe 2021 oa ceĸa a 0 oa. O x oa ca acoe ĸ paaeo a aoa, ĸoo e e paooe Ca Ceaca.



"C peĸaecaa, aoe a oae ep a ocaĸ, ĸypa poe peaa oea a capae a poooceaa cypoc oaoo pooco a poe", ĸoepa ee cocoae ae ee peĸop a³h Fd o apoa.



O ½ axa, e xoo cacĸo pyeco apa oceeo a ye pooce c ĸaae, a a ooop a apacaoo opeecĸo pcee. Koaa ca Acpa, pa, Epoecĸ c, o, Cayp CA ĸao ĸo aap.