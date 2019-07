"Ladies of Jazz" откриват кросоувър програмата на Музикалното "Варненско лято"

© Най-търсеният от младата публика на Варна модул от програмата на Международния музикален фестивал "Варненско лято" ще разпръсне свежа енергия на открито в обичаните от почитателите на свободната музика места – Археологическия музей и лятна сцена клуб "Ментол“, и на престижната сцена на Летния театър. Сред колоритната зеленина на уникалния Летен театър на 24 август ще излязат три изключителни български музикални дами от различни поколения. Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева ще представят за пръв път във Варна проекта си "Ladies of Jazz“, в който участват още елитни музиканти - The Fingertones – Филип Александров, Деян Илиев, Светослав Неделчев – Козмо, Петко Дреников, Арнау Гарофе и Тодор Бакърджиев.



Специално за Варненския фестивал проектът ще бъде в нова, мащабна версия – ще включи и Варненския камерен оркестър с диригент Ганчо Ганчев. "Забележително интересен проект – споделя диригентът. – Това са известни дами със собствени кариери и в тяхната среща има наистина много от същността на кросоувъра. Те представят класически джаз стандарти, които съм оркестрирал за симфоничен оркестър. Оркестрациите на песните на Рут Колева са работа на Владимир Джамбазов. Така звученето на проекта става съвсем различно. Вярвам, че за публиката ще бъде върховно удоволствие да види голямата Камелия Тодорова, дръзката Рут Колева и изумителната Милица Гладнишка – всяка в своето амплоа, а накрая и всички заедно. Ще бъде огромно преживяване.“ Варненската фестивална публика ще чуе най-ярките пиеси от световната дамска джаз сцена - на Ella Fitzgerald, Jill Scott, Erykah Badu и други, както и тотални български хитове като "Прошепнати мечти“ и "Да е влюбен този свят“.



На 29 август обичаните в морския град брат и сестра Антоанела Петрова и Нейчо Петров - Реджи (вокали) влизат в творческо партньорство с популярните музиканти от Брас асоциация за проекта "RogerThat!project", който ще има своята премиера на кросоувър модула на Музикалното "Варненско лято". В Английския двор на Археологическия музей ще чуем авторски пиеси в ефектните аранжименти на Михаил Йосифов. Ще звучат и песни на емблематични изпълнители от 60-те, 70-те и 80-те години на Motown ерата (Ray Charles, Stevie Wonder, The Temptations, Jakson 5, Etta James и др.), които ще ни пренесат във времето, когато живият звук се е носел от радиото, полите са били на точки, а всеки истински мъж е имал поне една папионка. Брас асоциация ще пристигне в състав Михаил Йосифов – тромпет, Велислав Стоянов – тромбон, Денис Попстоев – саксофон, Милен Кукошаров – пиано, Людмил Стойнов – китара, Даниеле Феббо - бас китара и Георги Марков – барабани.



На 31 август Диксилендът на на Оркестъра на въоръжените сили на САЩ в Европа ще събере най-широка публика на самия варненски бряг – на лятна сцена в клуб "Ментол“. Диксилендът предлага не само висококачествено музикално забавление, но и отваря врата към една специална част от американската култура - началото на 20. век, когато Съединените щати са шарена смесица от хора от много различни култури и етноси, а емблемата на това многообразие е град Ню Орлиънс – градът, в който се ражда джаз и блус музиката. Входът за концерта е свободен.



Пълната програма на ММФ "Варненско лято“ 2019 можете да видите в сайта на фестивала: www.varnasummerfest.org.



Цените на билетите за концертите са от 5 и от 20 лв. със специална цена за учащи се и пенсионери - 2 лв.



Билети за събитията от програмата на ММФ "Варненско лято“ 2019: за концертите - на касите на ФКЦ и онлайн за "Опера в Летния театър“ - на касите на Летен театър, Опера Варна и онлайн. Продажба на билети в деня на събитията - на място преди събитието.