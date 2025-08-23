ЗАРЕЖДАНЕ...
Лайнъл Ричи стана жертва на нагъл обир
©
Ричи е бил все още в къщата си, когато е станал взломът, предаде Geo.tv. Полицията е получила обаждане за взлом в дома на 76-годишния певец в Бевърли Хилс малко след полунощ.
За щастие на Ричи, в дома му е била инсталирана охранителна аларма, която е стреснала крадеца, който след това е избягал от местопрестъплението, преди да успее да открадне нещо.
Полицията, отзовала се на обаждането, е арестувала мъж на име Майкъл Джон Бонд по обвинение в кражба с взлом в жилище, но все още не са повдигнати официални обвинения срещу заподозрения.
Полицията разкри също, че разследването на кражбата с взлом все още продължава, тъй като детективите разследват престъплението, анализирайки записи от камери от имота на Ричи, както и други получени доказателства.
Този обир в дома на Лайнъл Ричи идва след друг нашумял обир в дома на Брад Пит в Лос Анджелис в края на юни. По това време актьорът беше на път до Япония, за да промотира състезателната си драма "Формула 1“.
Още по темата
/
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
22.08
Още от категорията
/
Изгрява черна луна
21:10
Да започнеш работа в "Дисни" – да си студент, да имаш виза и външен вид...ще те питат по телефона
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.