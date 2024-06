Леда Гочева препоръчва кои сериали да следим тази пролет 

© Фокус Актуалните пролетни заглавия са изключително разнообразни по жанр и тематика и дават възможност на всеки да избере по свой вкус и настроение. Това сподели в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" с водещ Благой Д. Иванов кино коментаторът Леда Гочева, част от екипа на "Операция Кино“.



Сериалът "Един аристократ в Москва“ (A Gentleman in Moscow) е адаптация на едноименния роман на Еймър Тауълс, а Юън Макгрегър е в ролята на високомерно дяволития граф Александър Ростов, затворен под домашен арест в хотел след болшевишката революция в Русия в края на 20-те години на ХХ век. "И книгата, и съответно сериалът са за един изключително интересен и приятен за гледане герой, който трябва да се справя с обстоятелства, които никога не е предполагал, че ще му се наложат, но той се справя с тях като джентълмен – с усмивка, с добро чувство,“ каза тя и допълни, че изборът точно Макгрегър да изиграе тази роля е много добро попадение, а продукцията е на високо ниво.



Друг актуален сериал е продукцията на НВО "Режимът“( The Regime) с Кейт Уинслет в главната роля. Сериалът проследява живота под диктат в една малка европейска държава. "Сериалът не се е получил много добре, не успява да намери правилния тон и се лашка между политическа сатира и любовна история, и някакви различни елементи, които в нито един момент не се вписват в едно общо цяло. Според мен идеята на сериала беше доста по-интересна, отколкото се е получило накрая,“ отбеляза кино коментаторът.



След почти три години излиза и дългоочакваният втори сезон на "Домът на дракона“ (House of the Dragon), който според Леда Гочева е значително по-сполучлив в сравнение с последния сезон на "Игра на тронове“: "Ще бъде интересно как ще се завърнем към него след толкова време.“



Кино коментаторът препоръча за по-младата публика сериала Dead Boy Detectives, продукция на Netflix, който е своеобразно продължение на The Sandman, базиран на комикса на Нийл Геймън и публикуван от DC Comics. По думите й сериалът е тийнейджърски, с готическа насоченост, който разглежда типичните за тийнейджърите проблеми със свръхестествено и мрачно чувства за хумор.



Друг сериал, адаптиран по едноименната книга на Виет Тан Нгуен, получила наградата "Пулицър“, е "Съпричастният“ (The Sympathizer). В главната роля е Хоа Зуанде, а Робърт Дауни Джуниър се превъплъщава в различни персонажи, олицетворяващи американското влияние. Това е сериал за Виетнамската война от една друга гледна точка – тази на виетнамците. "Филмът е чудесна възможност за Робърт Дауни Джуниър да се върне към корените си на невероятния негов актьорски талант, след като прекара много дълго време да играе едно и също нещо. За тези, които се интересуват от политически и исторически разкази, това може да бъде много интересен сериал.“



"The Bear е пример за сериал, който нямам търпение да видя как ще продължи, имайки предвид, че вторият сезон някак си успя да бъде значително по-добър от първия, а първият сам по себе си беше чудесен,“ каза Леда Гочева и добави, че в сериала се разказва за готвач, който иска да преобрази семейното си ресторантче за сандвичи, като в края на втория сезон успява да го направи изключително изискан ресторант, "и сега ще видим какво ще правят с лъскавия ресторант, но с целия манталитет на хора, които имат сандвичарница,“ поясни тя.



Два криминални сериала правят впечатление и си струва да се видят според кино критика. Единият е продукция на Apple TV "Преследване“ (Manhunt). Това е исторически сериал с криминални елементи, в който се разследва убийството на Ейбрахам Линкълн. "Много е важно да споменем и сериала "Джентълмените“ (The Gentlemen). Той е продукция на Гай Ричи, като той режисира само някои от епизодите. Сериалът е специфично продължение на един от последните му пълнометражни филми с Матю Макконъхи и разказва за това какво се случва по-нататък в историята,“ обясни тя.



Очаква се да излязат и два сериала с Колин Фарел, единият от които – "Пингвинът“ (The Penguin), е продължение и развитие на света на Батман, но по-скоро с криминална насоченост. Вторият сериал "Шугър“ (Sugar) е типичен детективски ноар, който със сигурност си струва да се види, според Леда Гочева.