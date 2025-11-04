Легендата на световния кечвключи българинакато един от 16-е състезатели, които ще участват в прощалния му турнир, кръстен "Последният път е сега".48-годишният Сина, който тази година се превърна в единственият кечист в историята, който има цели 17 световни титли, ще се оттегли от развлекателния спорт на събитието "Sunday Night's Main Event".Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.Регламентът на надпреварата на Сина е такъв, че тези 16 кечисти излизат в елиминационни битки преди финалния дуел и победителят накрая ще срещне него в последния му сблъсък на ринга.Снощи, на събитието "Monday Night Raw" на Световната федерация по кеч (WWE) Русев заяви, че ще търси отмъщение от Сина на този турнир.Припомняме, че двамата имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.Русев вече научи първия си опонент в надпреварата като това е бившият световен шампионДуелът ще е първи между тях и ще се проведе на събитието "Monday Night Raw" следващата седмица. Другата обявена среща за момента е тази между